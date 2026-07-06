Các bộ, ngành đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn cho TPHCM

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Chính phủ với TPHCM, đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương thống nhất phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, hạ tầng và thể chế, tạo dư địa để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến cùng nhận định, với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, mỗi bước tăng trưởng của TPHCM đều có ý nghĩa lan tỏa đối với nền kinh tế quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, trong 6 tháng đầu năm 2026, TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế khi đóng góp khoảng 24% GDP cả nước. Với quy mô kinh tế lớn, GRDP của thành phố chỉ cần tăng thêm 1 điểm phần trăm cũng có thể đóng góp khoảng 0,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP cả nước.

TPHCM cũng là địa phương đóng góp lớn nhất cho ngân sách Trung ương. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của thành phố đạt gần 62% dự toán, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11,7% trong năm nay, TPHCM cần tiếp tục mở rộng dư địa phát triển thông qua khơi thông các nguồn lực đầu tư và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với thành phố rà soát các cơ chế tài chính - ngân sách, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và giảm chi phí cho nền kinh tế.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị TPHCM tiếp tục coi đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng, thúc đẩy các ngành xây dựng, dịch vụ và đầu tư tư nhân. Trung ương sẽ dồn lực hỗ trợ kinh phí đầu tư các dự án trọng điểm kết nối sân bay Long Thành trong giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho TPHCM.

Đối với tài sản dôi dư của Trung ương, Bộ Tài chính đã tham mưu bàn giao về địa phương trước ngày 30-6. Riêng các cơ sở nhà, đất sử dụng chưa hiệu quả hoặc sai mục đích, TPHCM cần phối hợp rà soát để thu hồi, khai thác hiệu quả hơn cho phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội. Bộ Tài chính đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với 414 dự án đất đai, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, Bộ Công thương đang rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực quốc gia và sẽ xem xét kiến nghị của TPHCM về bổ sung các dự án điện trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia.

Bộ Công thương cũng đánh giá cao định hướng xây dựng TPHCM trở thành trung tâm năng lượng, phát triển hạ tầng xăng dầu, LNG và các loại hình năng lượng mới; đồng thời sẽ phối hợp với thành phố hoàn thiện quy hoạch, cơ chế đầu tư, kết nối hạ tầng và lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở góc độ hạ tầng logistics và công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho rằng TPHCM cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông kết nối và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm chi phí logistics, hiện vẫn ở mức khoảng 14%-16% giá trị hàng hóa.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, cùng với logistics, công nghiệp vẫn phải là nền tảng tăng trưởng. Với lợi thế về khu công nghệ cao, khu công nghiệp và hệ sinh thái doanh nghiệp sản xuất, TPHCM cần tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đồng chí Thường trực UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành TPHCM tham dự buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song với phát triển hạ tầng, các bộ, ngành cho rằng hoàn thiện thể chế và chính sách sẽ quyết định hiệu quả triển khai các mục tiêu phát triển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, bộ sẽ tiếp tục phối hợp với TPHCM rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. Đối với những quy định chưa phù hợp với đặc thù quản lý của đô thị đặc biệt, bộ sẽ tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật, vừa tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chia sẻ, từ nay đến cuối năm, khối lượng xây dựng pháp luật rất lớn với gần 60 dự án luật, nghị quyết được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển đô thị, đầu tư, kinh doanh, phân cấp và phân quyền cho địa phương.

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với TPHCM trong quá trình rà soát, hoàn thiện các quy định mới; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xây dựng, đấu thầu và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

ÁI VÂN - MAI HOA