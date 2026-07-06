Đánh giá tiềm năng, phát triển kinh tế biển hiện đại

Ngày 5-7, khảo sát thực địa tại Khu Công nghiệp (KCN) Dầu khí Long Sơn và làm việc với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải phát huy tối đa tiềm năng của các khu vực Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước, phát triển thành khu kinh tế biển hiện đại.

Lợi thế cho xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

Báo cáo đoàn khảo sát, đại diện KCN Dầu khí Long Sơn cho biết, dự án KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008. Qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, đến nay, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 850ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) làm chủ đầu tư, tổng vốn 3.309 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện dự án KCN Dầu khí Long Sơn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư, khiến tiến độ triển khai có nguy cơ tiếp tục kéo dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tại lễ khởi công dự án Cảng quốc tế QTM. ẢNH: THÀNH HUY

Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM), báo cáo với đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ, cho biết, KCN thành lập năm 2014 với quy mô gần 1.000ha, trở thành một trong những KCN quy mô lớn và hiện đại của khu vực phía Nam, thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư và đang hướng đến mục tiêu trở thành KCN sinh thái đầu tiên của cả nước.

Khu công nghiệp sở hữu lợi thế kết nối khi nằm gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, các kho cảng khí và trung tâm logistics của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng. Tận dụng lợi thế này, chủ đầu tư đã phát triển Trung tâm Chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ với hệ sinh thái logistics quy mô lớn.

Khu công nghiệp cũng đầu tư nhiều tiện ích phục vụ chuyên gia và người lao động như khu lưu trú, công viên thể thao, sân golf, sân tennis, sân pickleball cùng các trung tâm hội nghị hiện đại.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc khảo sát nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế của các khu vực Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước để làm cơ sở định hướng quy hoạch, phát triển khu kinh tế biển hiện đại, tạo động lực xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị có tốc độ tăng trưởng hai con số.

Đại diện Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ báo cáo với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về dự án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các vướng mắc tại dự án KCN Dầu khí Long Sơn, lãnh đạo thành phố ghi nhận và báo cáo Chính phủ để có hướng chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện xây dựng KCN theo hướng sinh thái, công nghệ cao, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Trong khi đó, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá có quy hoạch bài bản, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, khí và logistics, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60%, thêm khoảng 20% diện tích đã có nhà đầu tư đăng ký, KCN cơ bản đáp ứng điều kiện để xem xét mở rộng theo quy định. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển các KCN theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

QUANG VŨ - THÀNH HUY