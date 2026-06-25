Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2026

Ngày 25-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2026, với sự tham gia tranh tài của 12 thí sinh được tuyển chọn qua các vòng sơ khảo, chung khảo từ 179 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

12 thí sinh tranh tài tại Hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2026. Thực hiện: CẨM TUYẾT - THU HOÀI

Tham dự và động viên các thí sinh dự thi có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại hội thi, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã thông qua thể lệ vòng chung kết. Ban Giám khảo hội thi gồm các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Nguyễn Thọ Truyền trao hoa đến Ban Giám khảo

Tại vòng chung kết xếp hạng, 12 thí sinh đến từ các đơn vị được chia thành 4 nhóm dự thi, mỗi nhóm gồm 3 người.

Nhóm Khát vọng (gồm thí sinh đến từ Đảng ủy xã Nhuận Đức, Đảng ủy phường An Phú Đông, Đảng ủy phường Phú Định) trình bày chuyên đề nội dung “Những vấn đề cốt lõi trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Nhóm Hội tụ (gồm thí sinh đến từ Đảng ủy xã Phú Giáo, Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, Đảng ủy phường Thới An) trình bày chuyên đề nội dung “Sức khỏe nhân dân - nền tảng của khát vọng phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới”.

Nhóm Bứt phá (gồm thí sinh đến từ Đảng ủy phường Phú An, Đảng ủy phường Cầu Kiệu, Đảng ủy phường Chánh Hiệp) trình bày chuyên đề nội dung “Khơi thông nguồn lực - Kiến tạo niềm tin - Bứt phá phát triển”.

Nhóm Chung sức (gồm thí sinh đến từ Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa, Đảng ủy xã Tân Nhựt, Đảng ủy Quân sự Thành phố) trình bày chuyên đề nội dung “Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Các nhóm sau đó cùng tranh luận, phản biện nội dung chuyên đề được trình bày.

Hàng trăm cổ động viên cổ vũ tinh thần cho các thí sinh

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung quan trọng, chủ yếu của nghị quyết; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Qua đó, tạo sự đồng tình, ủng hộ và nỗ lực thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội thi

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2026 với chủ đề “Son sắc niềm tin, vững vàng lý tưởng” được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp thành phố trong những tháng đầu năm 2026. Đây là hoạt động sôi nổi, tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ đội ngũ báo cáo viên nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực, kiến thức để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội đảng các cấp ngay từ đầu năm.

Các thí sinh trình bày phần dự thi theo nhóm

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự tập trung, tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ban tổ chức hội thi, ban giám khảo cùng 179 địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội thi trong suốt tháng 4 và tháng 5-2026.

Cổ động viên các cơ quan, đơn vị có mặt ủng hộ các thí sinh

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng biểu dương, chúc mừng 12 thí sinh, các đơn vị có thí sinh lọt vào vòng chung kết xếp hạng và đánh giá cao vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đảng bộ thành phố. Đồng chí mong muốn các thí sinh tiếp tục trau dồi kiến thức, đạo đức, bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền miệng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Phạm Phương Thảo tặng hoa chúc mừng thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền đến từ Đảng ủy phường Thới An, đoạt giải Nhất hội thi

Thay mặt Ban Giám khảo, PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các đội thi. Các thí sinh nắm vững những nội dung cốt lõi của các chủ trương, nghị quyết; đồng thời vận dụng năng động, sáng tạo vào phần trình bày.

Đồng chí Phạm Minh Tâm và đồng chí Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng 2 thí sinh đoạt giải Nhì

Đồng chí Phạm Minh Tâm và PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng 3 thí sinh đoạt giải Ba

6 thí sinh đoạt giải Khuyến khích tại hội thi

Kết quả vòng chung kết xếp hạng Giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền đến từ Đảng ủy phường Thới An. 2 giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Hồng Thắm, Đảng ủy phường Cầu Kiệu và thí sinh Bùi Lâm Triều, Đảng ủy Quân sự TPHCM. 3 giải Ba được trao cho các thí sinh: Nguyễn Thị Thu Yến, Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Văn Mạnh, Đảng ủy phường Phú An; Phạm Thị Hồng Mai, Đảng ủy xã Tân Nhựt. 6 giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh: Phan Hoài Phong, Đảng ủy xã Nhuận Đức; Lô Thị Vân Hà, Đảng ủy phường An Phú Đông; Lê Thị Tuyết, Đảng ủy phường Phú Định; Nguyễn Thị Lệ Hồng, Đảng ủy xã Phú Giáo; Đinh Văn Đoàn, Đảng ủy phường Chánh Hiệp; Mai Thị Thanh, Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa. Qua hội thi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi cấp Trung ương, được tổ chức vào trung tuần tháng 7-2026.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT