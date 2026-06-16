Hàn Quốc xây dựng trung tâm công nghệ bán dẫn mới

Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn thế hệ mới đang tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, khu vực Gwangju - Jeonnam nổi lên như một trung tâm công nghệ đầy hứa hẹn tại phía Nam Hàn Quốc.

Nhằm thay đổi cục diện hệ sinh thái bán dẫn vốn tập trung chủ yếu tại thủ đô Seoul và những vùng phụ cận, Hàn Quốc dự kiến triển khai kế hoạch thành lập Đặc khu Hành chính tích hợp Gwangju - Jeonnam vào tháng 7. Theo kế hoạch, TP Gwangju đóng vai trò hạt nhân nhờ hệ sinh thái AI đang bứt phá mạnh mẽ tại Khu công nghệ cao số 3.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Bitgoeul Startup Station của TP Gwangju

Đây là nơi vận hành Trung tâm Dữ liệu AI quốc gia, quy tụ hàng loạt cơ sở nghiên cứu và trình diễn công nghệ bán dẫn AI tiên tiến, tạo tiền đề vững chắc cho sự chuyển mình của toàn vùng. Tập đoàn Amkor Technology, doanh nghiệp đóng gói bán dẫn hàng đầu thế giới, cũng đang xúc tiến kế hoạch mở rộng nhà máy tại đây với tổng vốn đầu tư khoảng 658,66 triệu USD.

Nếu như TP Gwangju mạnh về công nghệ thì tỉnh Jeonnam có lợi thế lớn về năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và điện mặt trời, tạo nền tảng quan trọng cho ngành bán dẫn vốn tiêu thụ điện năng rất lớn. Với quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, hàng loạt dự án hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu cũng đang được triển khai tại Jeonnam. Nổi bật có dự án Trung tâm Điện toán AI quốc gia của liên doanh Samsung SDS và Trung tâm Dữ liệu Korean Stargate của liên doanh SK - OpenAI.

Theo tờ Seoul Economic Daily, chương trình phát triển Đặc khu Hành chính tích hợp Gwangju - Jeonnam được phê duyệt nguồn kinh phí vận hành hàng năm, trong giai đoạn 2026-2030 là khoảng 10 triệu USD. Trong đó, khoảng 6,7 triệu USD lấy từ ngân sách quốc gia và khoảng 3,3 triệu USD từ ngân sách địa phương bổ sung.

Nguồn lực tài chính này sẽ được dùng để nâng cao sức cạnh tranh của những ngành công nghiệp trong khu vực; tạo nền tảng phát triển những ngành công nghiệp mới có vai trò dẫn dắt, dựa trên việc kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực đổi mới sáng tạo sẵn có của 2 địa phương trên. Theo giới chuyên gia kinh tế, việc tích hợp hành chính giữa Gwangju và Jeonnam sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh quốc tế cho khu vực. Kế hoạch này được công bố trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc xác định 3 năm tới là “thời điểm vàng” của AI, mang lại cơ hội lớn để quốc gia bứt phá nếu biết đi trước đón đầu.

Nhằm tiếp thêm động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp AI, Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã đề ra 4 chiến lược cốt lõi bao gồm phát triển AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm, hỗ trợ khu vực tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Do đó, việc xây dựng Đặc khu Hành chính tích hợp Gwangju - Jeonnam được xem là bước đi chiến lược để Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển những ngành công nghệ mới.

PHƯƠNG NAM