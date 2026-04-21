Nắng nóng gia tăng trước đợt không khí lạnh mới

Trước thời điểm xuất hiện đợt không khí lạnh trái mùa, miền Bắc và miền Trung oi nóng gia tăng trở lại sau gần 1 tuần mưa.

Sáng 21-4, các chuyên gia khí tượng thông tin, từ khoảng ngày 23-4 có khả năng xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến Bắc bộ. Trước thời điểm này, 2 khu vực Bắc bộ và Trung bộ chịu tác động của rãnh áp thấp bị nén kết hợp gió phơn Tây Nam, khiến trạng thái oi nóng gia tăng.

Tại Bắc bộ và Hà Nội, trong 2 ngày 21 và 22-4, thời tiết phổ biến ít mưa, trời oi nóng. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, thời gian ngắn. Từ đêm 22-4, vùng núi Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông do hiệu ứng áp suất trước không khí lạnh. Sang ngày 23-4, khi không khí lạnh tràn xuống, khu vực này có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm nhanh, thời tiết chuyển mát.

Tại Trung bộ, nắng nóng đang tăng. Ngày 21-4, khu vực từ Nghệ An đến Huế có nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm 50-55%. Sang ngày 22-4, nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm giảm còn 45-50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk có mức nhiệt 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ruộng lúa bị khô nứt nẻ. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Từ ngày 23-4, nắng nóng tại khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk còn duy trì nắng nóng đến hết ngày 23-4.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, trong các ngày 21 và 22-4 xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Dự báo từ ngày 23 đến 24-4, Nam bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, thời tiết khô, ít mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, ngày 21-4, vùng núi từ Nghệ An đến Huế xuất hiện nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo ngày 22-4, nắng nóng gay gắt mở rộng với mức 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

PHÚC HẬU