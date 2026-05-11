Bước chuyển sáng tạo trong kỷ nguyên số

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Kim Loan trao bằng khen đến tập thể tiêu biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, ở đặc khu Côn Đảo (TPHCM), ngày 7-5-2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bằng những việc làm thiết thực hàng ngày gắn với lao động, sản xuất, cán bộ công đoàn cùng lực lượng công nhân thành phố mang tên Bác đã và đang góp phần vào sự phát triển của thành phố. Sự chăm lo thiết thực từ tổ chức công đoàn đã khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao tay nghề của người lao động để không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.

Bắt nhịp khoa học kỹ thuật

TPHCM được biết đến là nơi hội tụ những mô hình, sáng kiến cải tiến mới. Ở từng nhà máy, xưởng sản xuất trên địa bàn thành phố, nhiều công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo đã và đang âm thầm cống hiến, cho ra đời những sáng kiến thiết thực.

Hàng năm, những sáng kiến cải tiến của anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, phường Bình Dương (TPHCM) không chỉ góp phần nâng cao năng suất, hạn chế lãng phí mà còn làm lợi cho công ty gần 5 tỷ đồng. “Nếu trước đây, sự sáng tạo bắt đầu từ đôi bàn tay cầm búa đập từng mảnh sắt, những đôi chân thoăn thoắt đạp máy may thì ngày nay, cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phải bắt nhịp cùng sự phát triển của máy móc. Đó là đôi mắt theo dõi thông số trên màn hình cảm ứng trong từng nhà máy, là kỹ năng điều khiển những cánh tay robot để thực hiện những thao tác khó trên sản phẩm”, anh Nhiệm chia sẻ.

Cũng nhằm bắt nhịp sự phát triển công nghệ, anh Phạm Hoàn Vũ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) cải tiến và trang bị robot gắp gạch. Nhờ đó, sản lượng gạch tại lò nung tăng 16,6 %, tỷ lệ sản phẩm A1 tăng 11%, làm lợi cho công ty mỗi năm trên 1,2 tỷ đồng. Những sáng kiến cải tiến của anh Vũ cũng giúp giảm chi phí nguyên liệu lò nung đốt tại nhà hơn 2 tỷ đồng/năm và giúp chất lượng sản phẩm ổn định hơn.

Anh Lưu Văn Nhiệm, anh Phạm Hoàn Vũ là những tấm gương tiêu biểu cho hàng ngàn công nhân, người lao động đã phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất thông qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hàng triệu sáng kiến có giá trị xuất phát từ bàn tay, khối óc người công nhân được áp dụng vào thực tế đã góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao bằng khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chăm lo công nhân lao động

Chung sức sáng tạo

Sự cần cù kết hợp tư duy nhạy bén, luôn tìm cách làm tốt hơn, nhanh hơn trong mọi hoàn cảnh là đặc điểm nổi bật của đội ngũ công nhân TPHCM. Tuy nhiên, để tinh thần sáng tạo ấy phát huy mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, không thể thiếu vai trò “bệ đỡ” của tổ chức công đoàn. Song hành cùng sự sáng tạo của người lao động, đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, chăm lo. Chính sự chăm lo “sát cơ sở, gần công nhân” đã tạo nên điểm tựa niềm tin, giúp người lao động an tâm cống hiến.

Minh chứng rõ nét là câu chuyện của chị Lê Thị Diễm, công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM). Đầu năm 2026, chị Diễm phát hiện mình bị suy tim, trong khi khoản tiền dành dụm của gia đình gần như cạn kiệt sau 2 năm chị điều trị ung thư. Biết thông tin, ban chấp hành công đoàn công ty đã hỗ trợ chị Diễm an tâm điều trị. “Hai năm trước, cũng nhờ sự hỗ trợ của công đoàn công ty, tôi mới có thể điều trị bệnh tật. Nay lại nhận thêm sự trợ sức từ công đoàn công ty, ân tình này tôi mãi không quên”, chị Diễm xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho, cho biết, việc vận động hỗ trợ người lao động bị bệnh hiểm nghèo là một trong những việc làm thường xuyên của công đoàn công ty. Tại công ty, nhiều người lao động gắn bó lâu năm và có tuổi đời trên 50. Đây cũng là tuổi cơ thể bắt đầu có những bệnh phát sinh. Từ thực tế trên, công ty vận động toàn thể người lao động chung tay gây quỹ dự phòng. Số tiền này sẽ được dùng hỗ trợ người lao động khi chẳng may họ bị bệnh hiểm nghèo. Cùng với nguồn quyên góp chăm lo công nhân bị bệnh hiểm nghèo, công ty cũng tổ chức nuôi heo đất để trao học bổng chăm lo con công nhân; hỗ trợ trao mái ấm công đoàn cho người lao động.

Ở cấp thành phố, từ sự thấu hiểu nỗi lo của công nhân, tổ chức công đoàn đã kịp thời tham mưu, triển khai những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi. Những hoạt động chăm lo này (như chương trình Tết sum vầy, Tấm vé nghĩa tình, Mái ấm Công đoàn, Bữa cơm Công đoàn, Lao động giỏi, lao động sáng tạo…) đã tạo nên thương hiệu của tổ chức Công đoàn TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhận xét, những hoạt động chăm lo đó là tiền đề quan trọng để TPHCM phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ngoài ra, với việc hỗ trợ, chăm lo thiết thực về đời sống vật chất và tinh thần từ tổ chức công đoàn, tinh thần tự học và ý thức nâng cao tay nghề của công nhân sẽ được khơi dậy, giúp họ không bị tụt hậu trước làn sóng chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương tin tưởng, với sự đồng hành chặt chẽ của tổ chức công đoàn, mỗi đoàn viên và người lao động ở TPHCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, lấy năng suất và hiệu quả công việc làm thước đo. Đó chính là nguồn lực quan trọng, để thành phố mang tên Bác đạt được những kết quả tăng trưởng đột phá, tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

THÁI PHƯƠNG