Nắng nóng trên diện rộng, có nơi gần 40 độ C

Theo dữ liệu cập nhật ngày 6-4, một số trạm đo khí tượng đã ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lên gần 40 độ C, tập trung ở Trung bộ.

Nắng nóng diện rộng, có nơi gần 40 độ C. Ảnh minh họa

Cập nhật thông tin đến chiều 6-4 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong đó, khu vực Tây Bắc của Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk có mức nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng Nghệ An, Hà Tĩnh xấp xỉ 40 độ C. Độ ẩm phổ biến 45%-50%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, tại cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36-37 độ C. Thời tiết khô, nền nhiệt cao kéo dài nhiều giờ trong ngày 6-4.

Bảng nhiệt độ thực đo trưa 6-4

(nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia)

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (độ C)
Nghệ An Quỳ Hợp 38,2
Tây Hiếu 39,1
Con Cuông 38,9
Đô Lương 37,7
Hòn Ngư 37,3
Vinh 39,2
Hà Tĩnh Hương Sơn 38,9
Hà Tĩnh 39
Hương Khê 39,6
Kỳ Anh 37,1
Quảng Trị Tuyên Hóa 39
Đồng Hới 38,8
Ba Đồn 38,2
Huế Đông Hà 38,1
Nam Đông 38,6
Đà Nẵng Tam Kỳ 37,6
Trà My 37,2
Quảng Ngãi Ba Tơ 38,3

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam dự báo, ngày 7 đến 8-4, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ. Khu vực Tây Bắc bộ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm 40-45%. Nắng nóng mở rộng phạm vi tới khu vực Đông Bắc bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) với mức nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm 55-60%.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk sẽ có nhiệt độ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tại đây 35-40%. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm 45-50%.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, thời gian xảy ra nắng nóng chủ yếu từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo khoảng 2–4 độ C, nhất là tại khu vực có bê tông, trên mặt đường nhựa. Cơ quan khí tượng đề nghị người dân hạn chế làm việc hoặc lưu thông ngoài trời vào buổi trưa (khung 13 giờ đến 15 giờ). Đồng thời, người dân cần chủ động phòng chống nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do thời tiết khô và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, sử dụng điều hòa với nhiệt độ hợp lý.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục

