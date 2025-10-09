“Nàng tiên cá” Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

Theo ông Sơn, vào khoảng 16 giờ chiều 8-10, một du khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn Six Senses Côn Đảo bất ngờ phát hiện một sinh vật biển to lớn bơi gần bờ. Du khách đã dùng điện thoại ghi hình lại và gọi các du khách, nhân viên khách sạn cùng chứng kiến. Những người có kinh nghiệm xác định đây chính là một cá thể Dugong đang bơi lội thong dong trong làn nước trong xanh.

Ông Sơn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Dugong được ghi nhận tại Côn Đảo. Trong những năm gần đây, đặc biệt từ đầu năm 2025 đến nay, Dugong xuất hiện ngày càng thường xuyên, chủ yếu tại khu vực vịnh Côn Sơn và vịnh Bến Đầm. Theo thống kê của Vườn Quốc gia Côn Đảo, hiện khoảng 12 cá thể Dugong đang sinh sống ổn định tại vùng biển này.

Cá thể Dugong bơi lội trên vùng biển Côn Đảo

Vùng biển Côn Đảo có khoảng gần 400ha cỏ biển - nguồn thức ăn chính của Dugong. Côn Đảo được xem là môi trường sống lý tưởng của dugong nhờ hệ sinh thái cỏ biển phong phú. Dugong là loài nguy cấp, quý hiếm, chỉ còn một số lượng nhỏ tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở Côn Đảo và Phú Quốc.

Côn Đảo gồm 14 đảo, trong đó đảo Côn Sơn là lớn nhất (diện tích khoảng 13km2) và 13 đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh. Nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi cho các loài cỏ biển phát triển, tạo thành những thảm cỏ mật độ cao và diện tích phân bố rộng.

Dugong là loài thú biển duy nhất chỉ ăn cỏ biển. Chúng có thể ăn nhiều loài cỏ biển khác nhau, đặc biệt ưa thích các loài thuộc các chi Halophila, Halodule, Zostera, Enhalus, vì chúng ít chất xơ và giàu protein. Dugong được Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 ghi nhận ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR).

SA HUỲNH