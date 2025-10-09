Tiến tới loại bỏ tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; chỉ đạo xây dựng và xây dựng ban hành, tổ chức triển khai nhiều chương trình chiến lược phòng, chống ma túy, đạt kết quả quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn có khoảng cách so với yêu cầu, so với sự phát triển cũng như mục tiêu phải ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, mặc dù có những hình phạt nghiêm khắc, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn gia tăng về số vụ, số đối tượng, số tang vật bị bắt giữ. Ma túy đang len lỏi vào học đường, xu hướng trẻ hoá người nghiện, điều này rất nguy hiểm. Do đó, phải đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn ma túy.

Theo Thủ tướng, công tác phòng, chống ma túy không chỉ có lực lượng công an làm, mà phải có sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở, phải là công việc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là ở xã, phường, đặc khu và toàn dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải có giải pháp để xóa các địa bàn diễn biến phức tạp về ma túy, đặc biệt là ma túy học đường, giải quyết những vấn đề cấp bách về phòng, chống ma túy với tinh thần "3 giảm": giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Chính phủ đã trình Quốc hội phê chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Việc tổ chức triển khai hiệu quả chương trình này là hết sức quan trọng, cấp bách trong tình hình hiện nay, vì tác hại của ma túy là rất lớn, nhiều mặt. Do đó phải đẩy lùi, ngăn chặn, tạo sự đột phá, tạo xung lực mới làm chuyển biến toàn diện trong công tác phòng, chống ma túy, tiến tới loại bỏ tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội.

Thủ tướng đề nghị thảo luận và chỉ rõ các giải pháp phòng ngừa hiệu quả từ sớm, từ xa, nhất là trong thanh thiếu niên tại các địa bàn trọng điểm về ma túy; các giải pháp triệt phá các loại hình tội phạm ma túy; các giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý người nghiện, giải pháp nâng cao vai trò cộng đồng xã hội, gia đình giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng…

Thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Chính phủ có Nghị quyết số 50/NQ-CP và ban hành kế hoạch để triển khai Nghị quyết 163 của Quốc hội. Bộ Công an cũng đã có quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu đến năm 2030 có định lượng rõ ràng, tính khả thi và khả năng giám sát cao, cụ thể như đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá; trên 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc bộ đội biên phòng và cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 22.450 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

LÂM NGUYÊN