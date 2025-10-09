"Em xinh”, “Anh trai” góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ của hai chương trình Anh trai “Say hi” và Em xinh “Say hi” vừa trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Hội Phụ nữ Bộ Công an, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong thời gian qua.

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ giao lưu “Phụ nữ Công an nhân dân và concert Em xinh ‘Say hi’ – Vạn vật đến từ em”, với sự tham dự của Thiếu tướng Ngô Hoài Thu – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân; bà Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Hà Minh Thắng – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), cùng lãnh đạo DatVietVAC và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

DatVietVAC trao tặng 1 tỷ đồng và vé xem concert Em xinh "say hi" tại Hà Nội. Ảnh: DatVietVAC

Tại chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ của hai chương trình Anh trai “Say hi” và Em xinh “Say hi” đã trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Hội Phụ nữ Bộ Công an để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong thời gian qua.

Theo đại diện DatVietVAC, đây là hành động sẻ chia thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. Bên cạnh khoản hỗ trợ, DatVietVAC còn tặng 900 vé concert Em xinh “Say hi” và 100 thẻ VieON cho các nữ chiến sĩ Công an nhân dân.

Chương trình có phần giao lưu ý nghĩa với các chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân. Ảnh: DatVietVAC

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp của lực lượng nữ Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời ghi nhận đóng góp tích cực của chương trình Em xinh “Say hi” trong việc lan tỏa yêu thương và tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Các tiết mục giao lưu do các chiến sĩ và các "em xinh" thể hiện. Ảnh: DatVietVAC

Trong phần giao lưu, thông qua phóng sự và các tiết mục biểu diễn, hình ảnh người phụ nữ Công an hiện lên kiên cường, bản lĩnh nhưng cũng giàu tình cảm, thể hiện rõ tinh thần vì cộng đồng. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai được giới thiệu như một điểm sáng nhân văn, góp phần lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

Sự kiện mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Ảnh: DatVietVAC

Dàn nghệ sĩ Em xinh gồm Bích Phương, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J, Saabirose, Pháo Northside… mang đến nhiều tiết mục đặc sắc và gửi lời hẹn gặp lại khán giả trong đêm concert “Em xinh Say hi – Vạn vật đến từ em” tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình ngày 11-10 tới.

HẢI DUY