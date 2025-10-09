Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bị hư hỏng do động đất

Ngày 9-10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường theo dõi, ứng phó dư chấn động đất trong bối cảnh trên địa bàn liên tục ghi nhận nhiều trận động đất.

Trường học ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng do động đất

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, nhất là các xã Măng Bút, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Pxi, Đăk Kôi, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, rà soát và thống kê đầy đủ thiệt hại, báo cáo trước ngày 15-10 để kịp thời đề xuất hỗ trợ; hướng dẫn kỹ năng ứng phó động đất và ổn định tâm lý người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh giao Sở NN-MT, Sở Công thương hướng dẫn đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; đồng thời yêu cầu các chủ đập tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.

Sở GD-ĐT cùng chính quyền địa phương được giao huy động nguồn lực khắc phục thiệt hại tại các điểm trường, cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Như Báo SGGP đã phản ánh, từ 0 giờ 41 phút đến 11 giờ 49 phút ngày 6-10, trên địa tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 15 trận động đất, trong đó trận lớn nhất có độ lớn 4,9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng nhiều trường học, nhà dân.

HỮU PHÚC