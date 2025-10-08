Cà Mau: Kịp thời cứu thuyền trưởng trôi dạt trên biển

Tối 8-10, thông tin từ Đồn Biên phòng Khánh Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), đơn vị vừa cứu vớt kịp thời một thuyền trưởng khi bị chìm tàu trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Lành trôi dạt trên biển được lực lượng cứu hộ tiếp cận. ẢNH: ĐBPKT

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Khánh Tiến nhận tin báo về việc tàu cá KG-61923-TS do ông Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1974, ngụ xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang bị sóng to, gió lớn đánh chìm cách cửa Vàm Hương Mai (xã U Minh, tỉnh Cà Mau) khoảng 3 hải lý về hướng Tây.

Đồn Biên phòng Khánh Tiến lập tức huy động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cá của ngư dân khẩn trương ra khu vực tàu bị chìm để hỗ trợ cứu vớt thuyền viên bị nạn.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, tổ công tác cùng 2 tàu cá của ngư dân đã ra đến vị trí tàu KG-61923-TS bị chìm và cứu được thuyền trưởng Lành đưa lên tàu vào bờ an toàn. Tình hình sức khỏe của ông Lành hiện đã ổn định.

TẤN THÁI