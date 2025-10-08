Xã hội

Cà Mau: Kịp thời cứu thuyền trưởng trôi dạt trên biển

SGGPO

Tối 8-10, thông tin từ Đồn Biên phòng Khánh Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), đơn vị vừa cứu vớt kịp thời một thuyền trưởng khi bị chìm tàu trên biển và đưa vào bờ an toàn.

1641772286855746493.jpg
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Lành trôi dạt trên biển được lực lượng cứu hộ tiếp cận. ẢNH: ĐBPKT

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Khánh Tiến nhận tin báo về việc tàu cá KG-61923-TS do ông Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1974, ngụ xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang bị sóng to, gió lớn đánh chìm cách cửa Vàm Hương Mai (xã U Minh, tỉnh Cà Mau) khoảng 3 hải lý về hướng Tây.

Đồn Biên phòng Khánh Tiến lập tức huy động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cá của ngư dân khẩn trương ra khu vực tàu bị chìm để hỗ trợ cứu vớt thuyền viên bị nạn.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, tổ công tác cùng 2 tàu cá của ngư dân đã ra đến vị trí tàu KG-61923-TS bị chìm và cứu được thuyền trưởng Lành đưa lên tàu vào bờ an toàn. Tình hình sức khỏe của ông Lành hiện đã ổn định.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau kịp thời cứu vớt thuyền trưởng trôi dạt trên biển

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn