Miền Bắc: Lũ trên các sông đặc biệt lớn, khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm 9-10

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) có khả năng đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử khoảng 0,88m. Lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở mức trên báo động 3 khoảng 1,5m.

Nước lũ bao vây Trung tâm Y tế Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) ngày 8-10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiều địa phương ở Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do vẫn có mưa, dù lượng mưa đã giảm mạnh.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm ngày 9-10.

Trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 7 đến 16 giờ ngày 8-10), khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Liễu Đô 89mm (Lào Cai); Hồ Thầu 120,8mm (Tuyên Quang); Lương Bằng 25,4mm (Thái Nguyên); Xuân Trường 22,8mm (Cao Bằng); Xuân Hương 56,2mm (Bắc Ninh)...

Dự báo, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; riêng Thái Nguyên là cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Ở khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ đang có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo, chiều tối 8-10, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 60mm/3h).

Ngày 8-10, nước lũ cuồn cuộn đổ về xã Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh)

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên.

Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang ở mức đỉnh. Mực nước lúc 13 giờ ngày 8-10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,49m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 0,68m; tại trạm Đáp Cầu 6,77m, trên báo động 3 là 0,47m. Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,97m, trên báo động 3 là 1,97m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,41m, trên báo động 3 là 1,11m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 24,31m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,77m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử khoảng 0,88m. Lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở mức trên báo động 3 khoảng 1,5m; tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và dưới lũ lịch sử năm 1971 (7,84m) khoảng 0,69m. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) khoảng 0,13m.

Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu và sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm ngày 9-10; đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu trên báo động 3 khoảng 0,9m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên mức lũ lịch sử khoảng 0,18m.

Cảnh báo: đến 9-10, lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 1 - báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại lên dần và trên mức báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 8 và ngày 9-10

Khu vực Tây Bắc bộ đêm và sáng có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Ngày 8-10, nước lũ mênh mông ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) khiến hàng ngàn hộ dân bị ngập

Khu vực Đông Bắc bộ đêm và sáng cũng có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối mai 9-10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc mưa rào, ban ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

TPHCM có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo TTXVN