Hà Nội: Lũ trên sông Cầu và sông Cà Lồ vượt mức báo động III

Ngày 9-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đoạn qua địa bàn thành phố tiếp tục lên nhanh, đã vượt mức báo động III, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, vỡ đê và ngập sâu tại các vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã có công văn khẩn gửi các sở, ban ngành, cùng Đảng ủy, UBND các xã ven sông Cầu và sông Cà Lồ, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó lũ lụt, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân gia cố đê sông Cà Lồ

Các địa phương được yêu cầu thông báo khẩn đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trên và ven sông để chủ động ứng phó; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hộ đê tại các vị trí xung yếu; đồng thời rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, đảm bảo sẵn sàng xử lý sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng chức năng xã Thư Lâm gia cố đê điều

Nước lũ trên sông Cà Lồ lên trên báo động III gây ngập lụt vùng bãi. Ảnh: THẮNG QUANG

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP cũng yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, canh gác trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội theo quy định.

Nước sông Cầu và sông Cà Lồ vượt mức báo động III làm nhiều khu vực ở huyện Sóc Sơn (cũ) bị ngập nước

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, vào 22 giờ ngày 8-10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 9,54m (vượt báo động III 1,54m, vượt mực nước thiết kế 0,14m); mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 8,92m (vượt báo động III 0,92m) và tiếp tục dâng nhanh. Mực nước cao gây nguy cơ sạt lở, xói lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn các tuyến đê hữu sông Cầu, tả – hữu sông Cà Lồ và nhiều công trình ven sông.

Vùng bãi sông Cà Lồ nước lũ đã làm ngập nhiều ruộng ngô của bà con

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và sông Thương, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP, cùng UBND các xã: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh, Tiến Thắng… và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác phòng, chống lũ lụt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các tuyến đê điều trọng yếu.

NGUYỄN QUỐC