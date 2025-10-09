Khen thưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phá đường dây vận chuyển 500kg ma túy xuyên biên giới

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khen và thưởng nóng gần 170 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc trong chuyên án QT925.3, bắt giữ vụ vận chuyển 500kg ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 9-10, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng đến Ban chuyên án QT925.3. Đây là chuyên án đấu tranh, bắt giữ thành công 2 đối tượng người Lào vận chuyển 500kg ma túy, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới Quảng Trị.

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, chuyên án mang bí số QT925.3 được đánh giá là chuyên án ma túy đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng người nước ngoài gồm Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar và các đối tượng cộm cán trong nước. Nhóm tội phạm này hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Trung tướng Lê Đức Thái, đại diện Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu

Triển khai chuyên án, lực lượng BĐBP đã xây dựng hai phương án đấu tranh, huy động 12 tổ công tác với 120 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 15 xe ô tô, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời, các đồn biên phòng trên tuyến Việt – Lào được lệnh tăng cường kiểm soát cửa khẩu, bám sát địa bàn, đặc biệt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu ghi nhận chiến công ban chuyên án

Đến chiều 5-10, khi phát hiện đối tượng nghi vấn tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng chuyên án nhanh chóng bao vây, bắt giữ hai đối tượng người Lào gồm Sổm-Xai Sẻng-Sụ-Văn (37 tuổi) và Sỏm-Xay Xu-Li-Xộc (36 tuổi), thu giữ 500kg ma túy tổng hợp, chủ yếu là methamphetamine, cùng hai ô tô mang biển kiểm soát Lào.

Toàn bộ quá trình phá án bảo đảm tuyệt đối an toàn, thể hiện sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trên tuyến biên giới.

Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định, thành công của chuyên án QT925.3 là bước đột phá trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng BĐBP Quảng Trị sau sáp nhập, hợp nhất theo mô hình mới. “Đây là chiến công tiêu biểu, góp phần chặt đứt một mắt xích trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, giữ bình yên cho nhân dân vùng biên”, ông Bình nhấn mạnh.

Đại diện ban chuyên án nhận thưởng

Biểu dương chiến công của BĐBP, đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng thành tích này không chỉ là niềm tự hào của lực lượng tuyến đầu, mà còn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng và nhân dân biên giới.

“Trong thời bình, tổn thất lớn nhất là trên mặt trận phòng chống ma túy. Cần huy động cả sức dân, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cộng đồng để đồng hành cùng lực lượng, giảm thiểu rủi ro và tổn thất cho cán bộ, chiến sĩ”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, cho biết thời điểm phá án trùng với ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, càng ý nghĩa hơn khi chuyên án được lập công chào mừng Đại hội. Chiến công đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng khẩn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng thưởng đột xuất 85 triệu đồng cho Phòng nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo; Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị; UBND tỉnh Quảng Trị thưởng 35 triệu đồng, đồng thời tặng bằng khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.

MINH PHONG