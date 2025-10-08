Kiểm tra rừng tự nhiên bị chặt hạ ở Côn Đảo

Ngày 8-10, UBND Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã có văn bản số 1246/UBND-KT về việc kiểm tra, xác minh hiện trạng khu vực rừng tự nhiên bị khai phá và báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trước đó, UBND Đặc khu Côn Đảo nhận được Văn bản số 107/VQG-HTQT ngày 3-10 của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc thông báo một số khu vực có hiện trạng rừng tự nhiên bị chặt hạ, khai phá để canh tác nông nghiệp.

Nhiều cây bị chặt hạ

Về việc này, UBND Đặc khu Côn Đảo đề nghị Hạt Kiểm lâm Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia, Phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế tại 2 khu vực: dưới chân núi Thánh Giá (khu dân cư số 3, đoạn giao đường D5 và Huỳnh Thúc Kháng) và khu vực Bưng Bèo (khu dân cư số 1). Các đơn vị phải làm rõ hiện trạng rừng, nguồn gốc hình thành, tình trạng chặt phá, xác định nguyên nhân, đối tượng và trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục, phục hồi hiện trạng nếu có vi phạm.

UBND Đặc khu Côn Đảo cũng đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cung cấp hồ sơ, bản đồ, biên bản tuần tra, báo cáo định kỳ và cơ sở pháp lý xác định hiện trạng rừng tự nhiên tại các vị trí nêu trên. Phòng Kinh tế được giao theo dõi, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND đặc khu biện pháp xử lý theo quy định.

Các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản về UBND Đặc khu Côn Đảo trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được chỉ đạo.

PHÚ NGÂN