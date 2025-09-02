Nền tảng số hướng đến đô thị thông minh

Trong quá trình chuyển đổi số, các cấp đang triển khai khá hiệu quả Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” với những ứng dụng cụ thể trên VNeID.

Song song đó, ứng dụng Công dân số TPHCM đã từng bước xây dựng xã hội số, dịch vụ số… hướng đến nền tảng số cho đô thị thông minh TPHCM.

Từ nền tảng VNeID…

“Tại phường An Bình, TPHCM, không khó bắt gặp hình ảnh công chức, đoàn thanh niên… nhiệt tình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; cập nhật VNeID mức 2… hay hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua VNeID. Những hình ảnh này đã làm thay đổi căn bản cách người dân làm việc với chính quyền, giúp các hoạt động trở nên văn minh hơn và đặc biệt bỏ bớt giấy tờ, ký xác nhận…”, chị Thu Trang đến phường làm thủ tục hành chính chia sẻ.

Người dân TPHCM dùng xác thực khuôn mặt qua cổng an ninh hàng không nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Từ đầu tháng 7-2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM cùng cả nước đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số… đã tạo nên những hình thái dịch vụ số sôi động.

Ở các nhóm “chat” của nhiều tổ dân phố, người dân thường xuyên nhận được các thông báo cập nhật VNeID mức 2, hướng dẫn tích hợp các dịch vụ công khác trên ứng dụng này, thậm chí có cả hướng dẫn làm thủ tục qua cổng an ninh sân bay.

“Tôi đã làm theo hướng dẫn và hôm trước dùng VNeID để xác thực sinh trắc học qua cổng kiểm tra an ninh nhà ga T3 (sân bay Tân Sơn Nhất) vô cùng tiện lợi và văn minh. Nay lại sử dụng VNeID để nhận quà tặng của Chính phủ nhân dịp Quốc khánh”, anh Nguyễn Thanh Hiền (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) hồ hởi nói.

Có thể thấy, việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TPHCM đã thực sự đi vào đời sống người dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Hiện nay, người dân chỉ cần ngồi tại nhà, một vài thao tác trên ứng dụng VNeID đã có thể làm xong các thủ tục hành chính cần thiết như: Hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp; đánh giá, góp ý về dịch vụ của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hay kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự… mà không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Mới đây, ứng dụng VNeID đã cập nhật phiên bản VNeID 2.2.0, được tích hợp các tính năng mới: Cung cấp các chức năng, tiện ích, dịch vụ cho người nước ngoài; cơ quan, tổ chức có người nước ngoài là người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu; cập nhật thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo địa chính mới; bổ sung dịch vụ cấp căn cước (cấp mới, cấp đổi) cho đối tượng từ đủ 14 tuổi… đã thêm nhiều lợi ích số với người dân.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, trong thời gian tới, ứng dụng Công dân số TPHCM sẽ tích hợp kho dữ liệu y tế, mở rộng thông tin tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử cho học sinh; tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến, kết nối với các dịch vụ như thanh toán điện, nước, vé xe buýt, vé metro… và tối ưu hóa giao diện nhằm nâng trải nghiệm, tăng tương tác hai chiều giữa người dân và chính quyền. Song song đó, dựa vào định danh điện tử VNeID, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cũng đang tích hợp dữ liệu liên quan đến lĩnh vực đất đai, cho phép tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất, tra cứu giấy chứng nhận… trên ứng dụng Công dân số TPHCM.

...đến ứng dụng Công dân số TPHCM

Trong quá trình xây dựng nền tảng số cho đô thị thông minh TPHCM, ứng dụng Công dân số TPHCM được triển khai từ cuối năm 2024 với 12 tính năng như: tin tức xã hội, bản đồ, tra cứu, cảnh báo nóng, phản ánh qua tổng đài 1022... đến nay đã phát huy những giá trị tích cực.

Ứng dụng này là kênh giao tiếp hai chiều giữa chính quyền thành phố với người dân, và mới nhất tiếp tục được cải tiến để phục vụ người dân như: tra cứu kết quả học tập của con, quản lý thông tin sức khỏe người cao tuổi, tổng hợp các sự kiện trong dịp lễ.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, ứng dụng Công dân số TPHCM hiện có trên 320.000 lượt tải, hàng trăm ngàn lượt tương tác, sử dụng dịch vụ.

Chị Hồng Nhung (ngụ phường Gia Định, TPHCM), cho biết: “Với ứng dụng Công dân số TPHCM, tôi thích nhất tính năng “Tra cứu hồ sơ học sinh”, giúp tôi theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của con và có thể nắm bắt thông tin ở trường… vô cùng tiện lợi”.

Thiết thực hơn, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế TPHCM cập nhật và kết nối đồng bộ gần 400.000 hồ sơ sức khỏe điện tử của người cao tuổi, cùng tính năng hồ sơ sức khỏe cá nhân… giúp người dùng có thể kiểm tra thông tin lịch sử khám chữa bệnh, các chỉ số sức khỏe.

“Ứng dụng Công dân số TPHCM là nơi tương tác của người dân toàn thành phố với các tiện ích mà chính quyền thành phố mang lại. Ứng dụng giúp rút ngắn khoảng cách về địa lý, giảm thời gian di chuyển… bằng các tương tác trực tiếp, nhanh chóng, thuận tiện và liền mạch mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi thực hiện các giải pháp hoàn thiện kết nối dữ liệu người dân để đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất trên toàn địa bàn 168 phường, xã và đặc khu của TPHCM ”, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, chia sẻ.

Giữa VNeID và ứng dụng Công dân số TPHCM còn có sự liên kết quan trọng, đó là xác thực hoặc đăng nhập tài khoản ứng dụng Công dân số qua VNeID hết sức dễ dàng, tạo sự thống nhất dữ liệu, mang lại lợi ích rất lớn trong xây dựng nền tảng số cho đô thị thông minh cũng như góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế số, xã hội số…

BÁ TÂN