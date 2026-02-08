Nga bắt giữ nghi phạm ám sát tướng tình báo

Hình ảnh được cho là nghi phạm Lyubomir Korba bị đưa về Nga. Ảnh: East2West

Thông báo nêu rõ, nghi phạm Lyubomir Korba, được cho là kẻ nổ súng, đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của các đối tác ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Korba đã được bàn giao cho Moscow.

Trong khi đó, nghi phạm còn lại bị bắt tại Moscow. Một nghi phạm khác được cho đã chạy trốn sang Ukraine. Tất cả những đối tượng này đều là công dân Nga.

Trước đó, ngày 6-2, một kẻ tấn công đã nổ nhiều phát súng nhằm sát hại ông Alekseyev bên trong một tòa nhà dân cư ở khu vực phía Tây Bắc Moscow. Ông Alekseyev đã may mắn qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.

MINH CHÂU