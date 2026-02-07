Mỹ dẫn nghi phạm chủ chốt trong vụ tấn công Benghazi về nước xét xử

Theo kênh Fox News, Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo về việc bắt giữ thành công Zubayr al-Bakoush, một trong những nghi phạm chủ chốt trong vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya hồi năm 2012.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo vụ bắt Zubayr al-Bakoush. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận, đối tượng đã được áp giải về lãnh thổ Mỹ để chuẩn bị xét xử.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết nghi phạm bị bắt giữ tại nước ngoài, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể của chiến dịch.

Theo cáo trạng từ cơ quan điều tra, Zubayr al-Bakoush bị truy tố với 8 tội danh nghiêm trọng, bao gồm giết người, phóng hỏa và các hoạt động liên quan đến khủng bố. Hồ sơ vụ án xác định Bakoush là thành viên của tổ chức Ansar al-Sharia.

Nghi phạm này nằm trong nhóm hơn 20 tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng đã trực tiếp xông vào và phá hoại cơ sở ngoại giao của Mỹ tại thành phố lớn thứ hai của Libya.

Vụ tấn công xảy ra ngày 11-9-2012 khiến Đại sứ Chris Stevens và chuyên gia công nghệ thông tin Sean Smith tử vong do ngạt khói bên trong tòa nhà bị phóng hỏa. Nhóm phiến quân tiếp tục tấn công vào một cơ sở của CIA gần đó, khiến hai nhà thầu an ninh vốn là cựu đặc nhiệm Hải quân Mỹ thiệt mạng.

Sự kiện này từng làm bùng phát những tranh cãi gay gắt trên chính trường Mỹ về trách nhiệm bảo an. Chính quyền tiền nhiệm và Bộ Ngoại giao Mỹ thời điểm đó đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về sự thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao tại khu vực bất ổn.

Mỹ từng kết án 2 công dân Libya liên quan đến vụ tấn công ở Benghazi. Theo đó, Ahmed Abu Khatallah bị tuyên phạt 22 năm tù giam hồi năm 2018, trong khi Mustafa al-Imam lĩnh án gần 20 năm tù giam vào năm 2020.

PHƯƠNG NAM