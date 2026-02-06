Quan điểm khác biệt của Nga, Mỹ sau khi New START hết hạn

Trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hết hạn vào cuối ngày 5-2, Nga và Mỹ đã đưa ra phản ứng thể hiện lập trường khác biệt.

Thay vì gia hạn New START, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cùng Nga xây dựng ﻿một hiệp ước mới. Ảnh: ANADOLU

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận có trách nhiệm và thận trọng đối với vấn đề ổn định chiến lược liên quan đến vũ khí hạt nhân; nhấn mạnh Moscow sẽ hành động trên cơ sở các lợi ích quốc gia. Cũng theo ông Peskov, Nga sẵn sàng tiến hành đối thoại nếu nhận được các phản hồi mang tính xây dựng.

Về phía Mỹ, Tổng thống nước này cho biết Washington mong muốn cùng Nga xây dựng một hiệp ước mới, cải tiến và hiện đại hơn, có hiệu lực lâu dài, thay vì gia hạn New START. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng cần có sự tham gia của Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc phản đối việc áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với kho vũ khí hạt nhân của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc “hoàn toàn khác biệt” so với Mỹ và Nga.

New START hết hiệu lực đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua, sẽ không còn cơ chế ràng buộc nào đối với 2 kho vũ khí hạt nhân có quy mô lớn nhất thế giới.

MINH CHÂU