Iran triển khai tên lửa tầm xa trước thềm đàm phán với Mỹ

Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran đã triển khai một trong những tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này - Khorramshahr-4, tại một cơ sở ngầm vừa được công bố.

Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRNA

Theo hãng tin Fars, tên lửa Khorramshahr-4 thuộc nhóm tên lửa tầm trung - tầm xa tiên tiến, có tầm bắn khoảng 2.000km và mang đầu đạn nổ hơn 1 tấn, được trưng bày trong lễ khánh thành căn cứ do Lực lượng Không gian của IRGC vận hành.

Động thái quân sự trên diễn ra vào ngày 5-2, ngay trước thềm cuộc gặp Mỹ - Iran tại Muscat, Oman. Theo dự kiến, ngày 6-2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ tham gia vòng đàm phán hạt nhân. Chuẩn tướng Yadollah Javani, Phó Tư lệnh IRGC phụ trách các vấn đề chính trị, cho biết việc triển khai Khorramshahr-4 nhằm gửi tín hiệu tới Washington rằng Tehran “không tìm kiếm chiến tranh” nhưng không từ bỏ năng lực phòng thủ.

Truyền thông Trung Đông dẫn nguồn quan chức Mỹ cho hay trọng tâm đàm phán sẽ là kho dự trữ urani và kế hoạch làm giàu trong thời gian tới. Washington được cho là sẽ yêu cầu Tehran bàn giao toàn bộ lượng urani đã làm giàu, kể cả mức 60%, đồng thời phát đi tín hiệu sẵn sàng chấm dứt hoạt động làm giàu trong tương lai.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không bỏ lỡ cơ hội bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì hòa bình khu vực bằng con đường ngoại giao. Ông Baghaei bày tỏ kỳ vọng Mỹ tham gia tiến trình “với tinh thần trách nhiệm và thực tế”.

Về phản ứng quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tình hình Iran - Mỹ “rất dễ bùng nổ”, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng góp phần hạ nhiệt và bảo đảm tuân thủ các thỏa thuận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đánh giá tiến trình đàm phán “vẫn còn hữu ích” và còn nhiều dư địa cho đối thoại.

KHÁNH MINH