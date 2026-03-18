Nga cáo buộc NATO gia tăng các hành động gây hấn

Ngày 18-3, trả lời phỏng vấn đài Sputnik (Nga), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho rằng các hành động gây hấn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm vào Nga đang ngày càng gia tăng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo bà Zakharova, Moscow đã nhận thấy trong những năm gần đây, NATO đã mở rộng đáng kể các hoạt động mang tính chất "bao vây", không chỉ xuất phát từ hướng Tây mà còn từ các khu vực phía Nam và Viễn Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, liên minh quân sự này đang tăng cường sự hiện diện một cách có hệ thống gần biên giới Nga.

Bà Zakharova cũng lưu ý NATO tiếp tục củng cố và mở rộng tiềm lực hạt nhân và cho rằng, không loại trừ khả năng khối này sử dụng tiềm lực hạt nhân để chống lại Nga trong một kịch bản xung đột. Theo bà Zakharova, tuyên bố của Pháp về việc xây dựng tiềm lực hạt nhân là một “bước đi thù địch” gây mất ổn định.

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Moscow và phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow đã cố gắng bằng mọi cách để thiết lập quan hệ với NATO, nhưng không đạt kết quả. “Liên minh này chỉ theo đuổi mục tiêu duy nhất là gây ra “thất bại chiến lược” đối với Nga”, bà Zakharova nói.

MINH CHÂU