Chi phí chiến tranh của Mỹ tại Iran lên gần 29 tỷ USD

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết tổng chi phí cho các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran đã tăng lên gần 29 tỷ USD, cao hơn mức 25 tỷ USD mà các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc báo cáo với Quốc hội hai tuần trước.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) thực thi lệnh phong tỏa trên biển đối với một tàu treo cờ Iran đang cố gắng tiến về một cảng của Iran. Ảnh : US Navy

Theo bộ này, chi phí tăng mạnh chủ yếu do bảo trì, sửa chữa thiết bị quân sự; thay thế các bộ phận hư hỏng và trang trải chi phí hoạt động gia tăng tại khu vực.

CNN ngày 12-5 dẫn nguồn từ Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, các ước tính tài chính vẫn đang được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, các nhóm kiểm toán nội bộ và bộ phận giám sát tài chính của bộ tiếp tục rà soát.

Ngân sách tài khóa 2027 do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phân bổ gần 1.500 tỷ USD cho quốc phòng.

Theo CNN, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiếp tục đối mặt với chỉ trích từ các nhà lập pháp trong Quốc hội liên quan đến tình trạng kho vũ khí Mỹ cạn dần, chi phí chiến tranh gia tăng và mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch quân sự tại Iran.

