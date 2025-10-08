Nga hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba

Ngày 8-10, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự giữa Nga và Cuba, sau khi văn kiện này đã được Chính phủ và Duma Quốc gia (Hạ viện) phê chuẩn trước đó.

Tàu chiến Nga tập trận tại vùng biển Cuba. Ảnh: NBC

Theo TASS, tài liệu “Thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Cuba" được ký tại Havana ngày 13-3 và tại Moscow ngày 19-3 chính thức có hiệu lực từ ngày 8-10. Việc phê chuẩn thỏa thuận này, theo Hội đồng Liên bang Nga, sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác định mục tiêu, lĩnh vực và hình thức hợp tác quân sự song phương, đồng thời góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Quan hệ quân sự Nga - Cuba được cho là đã có bước phục hồi rõ rệt thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hai nước đều chịu sức ép trừng phạt từ phương Tây. Truyền thông Nga cho biết thỏa thuận có thể bao gồm các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên gia, hợp tác kỹ thuật quân sự và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Dù chưa tiết lộ chi tiết cụ thể, các nhà phân tích nhận định Moscow đang tìm cách tăng cường hiện diện tại khu vực Caribe thông qua các hình thức hợp tác quốc phòng mang tính “chiến lược mềm”, tương tự như các thỏa thuận mà Nga đã ký với Venezuela hay Nicaragua.

HUY QUỐC