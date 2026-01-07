Các đồng minh Ukraine có kế hoạch trấn an Kiev

Ngày 6-1, các đồng minh của Ukraine gồm Mỹ, Pháp, Anh và hơn 25 quốc gia khác nhóm họp ở Paris để bàn thảo một khuôn khổ bảo đảm an ninh và kế hoạch trấn an Kiev trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình với Nga.

Cụ thể hóa các bảo đảm an ninh

Theo Euronews, cuộc họp nhằm biến các cam kết an ninh chung thành các bảo đảm rõ ràng, lâu dài để Ukraine không bị bỏ lại nếu chiến tranh tạm lắng hoặc hòa bình được ký kết. Mục tiêu được nêu rõ là tránh để Kiev rơi vào khoảng trống an ninh nếu chiến sự dừng lại, trong khi Ukraine chưa phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Pháp. ẢNH: Kiev Post

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, tại các cuộc gặp này, các đồng minh đưa ra những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ Ukraine và bảo đảm một nền hòa bình công bằng, lâu dài sau khi bất kỳ thỏa thuận nào với Nga được dàn xếp. Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng, vấn đề quốc phòng châu Âu đang được thúc đẩy nhanh hơn, trong đó việc bảo đảm an ninh cho Ukraine được coi là một phần quan trọng của nỗ lực định hình trật tự an ninh mới trên lục địa.

Một nội dung được đề cập là xây dựng cơ chế cam kết an ninh đa phương, trong đó các nước tham gia sẽ thống nhất trước những biện pháp hỗ trợ nếu Ukraine bị đe dọa trở lại. Các biện pháp này bao gồm: duy trì hỗ trợ quân sự ở mức ổn định, tăng cường huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo, bảo đảm nguồn cung vũ khí và trang thiết bị phòng thủ trong trung và dài hạn. Các đồng minh cũng xem xét khả năng hình thành một lực lượng đa quốc gia hoặc các phái bộ luân phiên, với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ thỏa thuận và hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Phối hợp xuyên Đại Tây Dương

Trong các cuộc trao đổi, Mỹ và các nước châu Âu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các đồng minh cho rằng, sự thống nhất về chính sách và thông điệp là yếu tố then chốt để trấn an Kiev, đồng thời gửi tín hiệu rõ ràng về cam kết lâu dài đối với ổn định khu vực.

Một số đề xuất tập trung vào việc ký kết các thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa Ukraine và từng nước đồng minh, quy định rõ trách nhiệm hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng an ninh tái diễn. Những thỏa thuận này có thể bao gồm hỗ trợ tài chính cho quốc phòng, hợp tác công nghiệp quân sự và các cơ chế tham vấn khẩn cấp. Bên cạnh đó, các đồng minh cũng bàn đến việc duy trì sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Nga, nhằm bảo đảm mọi thỏa thuận đạt được sẽ được thực thi nghiêm túc. Theo các nguồn tin, các biện pháp trấn an Kiev sẽ gắn liền với cơ chế theo dõi và đánh giá tình hình, cho phép điều chỉnh mức độ hỗ trợ khi cần thiết.

Giới chức châu Âu cho biết, các kế hoạch trấn an này không nhằm thay thế tiến trình đàm phán hòa bình, mà được thiết kế để song hành với các cuộc thương lượng, qua đó củng cố vị thế của Ukraine trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột.

VIỆT ANH