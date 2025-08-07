Nga - Mỹ có thể họp thượng đỉnh vào tuần tới

Theo ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có khả năng sớm tiến hành họp thượng đỉnh vào tuần tới, sau cuộc hội đàm hiệu quả giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông chủ Điện Kremlin ngày 6-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm vào năm 2018 tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: XINHUA

Điện Kremlin cho biết, cuộc đàm phán "hữu ích và mang tính xây dựng" với các chủ đề về xung đột Ukraine và tiềm năng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Nếu cuộc gặp diễn ra thì đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Nga đương nhiệm kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Vladimir Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 6-2021. Tổng thống Mỹ Donald Trump có dự định sau cuộc gặp thượng đỉnh là cuộc gặp 3 bên giữa hai nhà lãnh đạo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Donald Trump. Về phía mình, ông chủ Nhà Trắng sẵn sàng gặp cả Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng còn rất nhiều trở ngại đối với cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết được những trở ngại này trong thời gian tới. Phía Điện Kremlin chưa có bình luận về thông tin trên.

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, có sự tham gia của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Phần Lan.

PHƯƠNG NAM