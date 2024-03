Nga tăng cường an ninh chống khủng bố

An ninh ở thủ đô Moscow và các thành phố lớn của Nga đã được tăng cường sau khi Cơ quan an ninh LB Nga phá vỡ kế hoạch khủng bố tại một giáo đường do một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Afghanistan thực hiện.

Lực lượng đặc nhiệm Nga bố ráp một địa điểm của nghi phạm IS. Ảnh: The Moscow Times

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng súng vào một giáo đường Do Thái ở Moscow do một chi nhánh của IS tiến hành. Theo FSB, chi nhánh này của IS đang hoạt động ở khu vực Kaluga của Nga như một phần của chi nhánh IS tại Afghanistan (IS-Khorasan). Khi bị phát hiện, các đối tượng đã nổ súng vào lực lượng đặc nhiệm Nga và bị bắn trả, 2 nghi phạm khủng bố bị tiêu diệt. FSB cũng đã thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và các bộ phận dùng để sản xuất thiết bị nổ tự chế.

Đầu tháng 3, FSB cho biết đã tiêu diệt 6 nghi phạm IS ở Ingushetia, khu vực phía Nam LB Nga có đa số người Hồi giáo.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ra cảnh báo về nguy cơ thủ đô Moscow của Nga bị tấn công khủng bố. Cơ quan này không thông tin chi tiết về bản chất của mối đe dọa nhưng khuyến cáo mọi người nên tránh các buổi biểu diễn tụ tập đông người cũng như cảnh giác với môi trường xung quanh. Các đồng minh của Mỹ gồm Anh, Canada, Hàn Quốc và Latvia lặp lại cảnh báo của Mỹ.

Mỹ đã cảnh báo đỏ, mức cao nhất đối với công dân trong việc tới Nga, ngang bằng với Afghanistan, Syria, Yemen, Nam Sudan và Iran từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

HUY QUỐC