Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz

Ngày 7-4 (giờ New York), do Nga và Trung Quốc phủ quyết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã không thông qua được dự thảo nghị quyết tăng cường an ninh tại eo biển Hormuz.

Phiên họp của HĐBA LHQ ngày 7-4. Ảnh: UN

Theo UN News, dự thảo nhận được 11 phiếu thuận trong tổng số 15 phiếu tại HĐBA LHQ nhưng bị 2 ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Trung Quốc và Nga phủ quyết; trong khi đó Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết do Bahrain cùng Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đề xuất, theo đó kêu gọi các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Dự thảo nghị quyết còn yêu cầu Iran chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào tàu thuyền và mọi hành động cản trở tự do hàng hải tại khu vực.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định eo biển Hormuz có vai trò sống còn đối với kinh tế toàn cầu. Theo ông Waltz, Iran đang tìm cách kiểm soát tuyến đường này, qua đó gây sức ép lên nền kinh tế thế giới.

Trong khi đó, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đánh giá dự thảo nghị quyết chỉ quy trách nhiệm cho Iran, trong khi “không đề cập” đến các cuộc tấn công mà Nga cho là bất hợp pháp của Mỹ và Israel. Đại sứ Trung Quốc Fu Cong nhận định văn bản chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân gốc rễ và toàn cảnh xung đột một cách cân bằng.

Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani cho rằng dự thảo nhằm “trừng phạt” Iran khi nước này bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia tại vùng Vịnh.

KHÁNH MINH