Ngắm vườn hoa anh đào đẹp nhất miền Tây

Giữa nắng vàng rực rỡ, một vườn hoa anh đào với dải màu hồng bắt mắt vừa xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã trở thành điểm đến “gây bão”.

Vườn hoa anh đào với hơn 200 gốc tại làng hoa Sa Đéc

Được trồng trên diện tích 4 ha, hơn 200 gốc anh đào đang đồng loạt bung nở, tạo nên một khung cảnh ngỡ chỉ có ở Nhật Bản hay những đỉnh núi mờ sương tại Đà Lạt, Măng Đen… Dưới tán anh đào hồng rực, hàng ngàn du khách đổ về thưởng lãm, chụp ảnh... biến vườn hoa thành một sàn diễn đa sắc màu.

Các cô gái diện đủ trang phục để lưu giữ hình ảnh tại vườn hoa anh đào "độc nhất vô nhị" tại ĐBSCL, từ kimono đến những tà áo dài thướt tha đến áo bà ba chân phương...

Chị Diệp Anh, một du khách từ TPHCM, thích thú chia sẻ: "Tôi thực sự ngỡ ngàng bởi vườn anh đào quá rộng, hoa anh đào đồng loạt khoe sắc thắm cả một vùng. Cứ ngỡ phải ra phía Bắc hay lên cao nguyên mới thấy được cảnh này, không ngờ giữa cái nắng của Sa Đéc, hoa anh đào lại nở rực rỡ và đậm màu đến thế.

Để có được “kỳ quan” này là cả một hành trình bền bỉ của những nghệ nhân ở làng hoa Sa Đéc, họ đã nghiên cứu, thuần hóa giống cây khó tính này để chúng bén rễ và nở hoa rực rỡ trên đất phèn mặn.

Một nghệ nhân chăm sóc hoa anh đào chia sẻ, nhìn hoa nở đều, khách đến tham quan đông và khen ngợi, chúng tôi cảm thấy mọi công sức bỏ ra để thuần dưỡng giống hoa đều xứng đáng. Hy vọng vườn anh đào đồng loạt khoe sắc sẽ là điểm nhấn rực rỡ nhất để chào đón du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn 30-4 và 1-5 năm nay.

Giữa không gian mênh mông, sắc hồng đào như nét chấm phá lãng mạn, mời gọi du khách đến để tận hưởng một mùa lễ hội tràn đầy hương sắc.

NGỌC PHÚC