Ngắm vườn hoa anh đào đẹp nhất miền Tây

Giữa nắng vàng rực rỡ, một vườn hoa anh đào với dải màu hồng bắt mắt vừa xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã trở thành điểm đến “gây bão”. 

z7732163168804_cbd289cbe225a857b2c7ce386edf18a1.jpg
z7732162997529_0405c5eb6ce72127a46be4fe9310389e.jpg
Vườn hoa anh đào với hơn 200 gốc tại làng hoa Sa Đéc

Được trồng trên diện tích 4 ha, hơn 200 gốc anh đào đang đồng loạt bung nở, tạo nên một khung cảnh ngỡ chỉ có ở Nhật Bản hay những đỉnh núi mờ sương tại Đà Lạt, Măng Đen… Dưới tán anh đào hồng rực, hàng ngàn du khách đổ về thưởng lãm, chụp ảnh... biến vườn hoa thành một sàn diễn đa sắc màu.

z7732165017015_8f505ab5a8486604dc915044657432e6.jpg

Clip: Du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn hoa anh đào đẹp nhất ĐBSCL

Các cô gái diện đủ trang phục để lưu giữ hình ảnh tại vườn hoa anh đào "độc nhất vô nhị" tại ĐBSCL, từ kimono đến những tà áo dài thướt tha đến áo bà ba chân phương...

Bản sao ANH DAO 6.jpg

Chị Diệp Anh, một du khách từ TPHCM, thích thú chia sẻ: "Tôi thực sự ngỡ ngàng bởi vườn anh đào quá rộng, hoa anh đào đồng loạt khoe sắc thắm cả một vùng. Cứ ngỡ phải ra phía Bắc hay lên cao nguyên mới thấy được cảnh này, không ngờ giữa cái nắng của Sa Đéc, hoa anh đào lại nở rực rỡ và đậm màu đến thế.

z7732166007771_2eb82dca9f394da3499e47313ff1ce70.jpg

Để có được “kỳ quan” này là cả một hành trình bền bỉ của những nghệ nhân ở làng hoa Sa Đéc, họ đã nghiên cứu, thuần hóa giống cây khó tính này để chúng bén rễ và nở hoa rực rỡ trên đất phèn mặn.

z7732165021107_d9f1ebf8bf1fd882e7dc25947a037444.jpg

Một nghệ nhân chăm sóc hoa anh đào chia sẻ, nhìn hoa nở đều, khách đến tham quan đông và khen ngợi, chúng tôi cảm thấy mọi công sức bỏ ra để thuần dưỡng giống hoa đều xứng đáng. Hy vọng vườn anh đào đồng loạt khoe sắc sẽ là điểm nhấn rực rỡ nhất để chào đón du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn 30-4 và 1-5 năm nay.

z7732165094613_ba13a362f158d447144a7181b88fabc4.jpg

Giữa không gian mênh mông, sắc hồng đào như nét chấm phá lãng mạn, mời gọi du khách đến để tận hưởng một mùa lễ hội tràn đầy hương sắc.

z7732164617507_37db07c3b69fdaca736722dafbfe9035.jpg
z7732165079600_f1c2d10724b18614079efacb4c3beb98.jpg
z7732163068660_6177c7004632a5a16cb9a61afc6dd07c.jpg
z7732165979740_e427264c069988f83f90c223f6ee76dc.jpg
z7732163062164_3ac9df74b488c944fd5e4dfb9417d33f.jpg
z7732165133829_d2dd0532df1f6599cc9269b84350d37e.jpg
z7732165038092_2c5e5f5e172695c1765811f3f3c6dfe6.jpg
z7732165033035_b15a80473eb9aa57689579fc41b41d13.jpg
z7732164904254_ccc46ee16e73481a412d9f71da2fba41.jpg
z7732164855970_50fbc843b01bc81fb61dd60668cd4cb8.jpg
z7732164894813_4f5a8576e95f12ff8ff1f9bac084b8bb.jpg
z7732164685618_2d91fc5d8d438d3ba612c4e99c9ddfc6.jpg
z7732164715426_0791be1af9767a69d71e0d612a3eb61f.jpg
z7732164672702_3ff83fd26872c859fbcd9de27b29112a.jpg
NGỌC PHÚC

