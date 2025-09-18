Ngành du lịch chung tay hiến kế thu hút 25 triệu khách quốc tế đến Việt Nam

Hướng đến mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025, ngày 18-9, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa triển khai chương trình hành động, kêu gọi toàn ngành du lịch cùng hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng lượng khách ngay trong quý 4-2025 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu du lịch Việt Nam đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kích hoạt nguồn khách với hàng loạt đoàn khảo sát quốc tế

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi mạnh, Việt Nam cần áp dụng chiến lược “hai mũi giáp công” để tăng tốc đón khách quốc tế. Trước hết, ngành du lịch đẩy mạnh truyền thông số, quảng bá hình ảnh đất nước trên các nền tảng trực tuyến, ưu tiên tiếp cận những thị trường trọng điểm và các điểm đến mới nổi. Song song, Hiệp hội tổ chức các đoàn khảo sát (Famtrip) cho các hãng lữ hành lớn, giúp đối tác nước ngoài trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ mới. Chủ tịch Hiệp hội Vũ Thế Bình nhấn mạnh, đây là cách vừa mở rộng độ phủ thương hiệu, vừa “kích hoạt” nguồn khách tiềm năng ngay tại chỗ.

Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch trong năm 2025

Chiến lược này hướng đến cả khách du lịch tự túc lẫn các đoàn khách do công ty lữ hành tổ chức. Sau mỗi chuyến khảo sát, các hãng quốc tế có thể nhanh chóng thiết kế chương trình và truyền cảm hứng cho khách hàng, biến trải nghiệm tại Việt Nam thành các tour trọn gói sẵn sàng khai thác. Sự phối hợp giữa quảng bá số và xúc tiến trực tiếp được kỳ vọng không chỉ đưa du lịch Việt Nam nhanh chóng trở lại cuộc đua khu vực mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia và nhà quản lý khi cho rằng tiếp cận song song sẽ mở rộng tệp khách tự túc lẫn khách theo tour. Hiệp hội dự kiến đón 300 - 400 lãnh đạo hãng lữ hành quốc tế từ Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia… khảo sát các điểm đến nổi bật như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Huế, Tây Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Để bảo đảm sức hút, các địa phương đã nhanh chóng chuẩn bị sản phẩm mới, đồng thời phối hợp với ngành hàng không mở thêm đường bay tới các thị trường lớn. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, địa phương “phản ứng nhanh chóng, quyết liệt”, mời 21 nền tảng đặt dịch vụ toàn cầu như Booking, Agoda… tham gia quảng bá, giúp sản phẩm địa phương chạm tới nhiều thị trường tiềm năng. Những nỗ lực này tạo nên bức tranh đồng bộ, từ quảng bá trên nền tảng số cho tới hành động thực tế tại các điểm đến, nhằm hút dòng khách quốc tế đổ về Việt Nam.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng bổ sung rằng, việc kết nối với các doanh nghiệp quốc tế chính là “cầu nối” quan trọng để đưa sản phẩm du lịch Việt Nam đến gần hơn với nhu cầu thực của du khách.

Du khách quốc tế thưởng thức không khí quán vỉa hè tại Hà Nội. Ảnh ĐỖ TRUNG

Xây dựng sản phẩm du lịch chiến lược

Cùng với công tác xúc tiến, việc làm mới sản phẩm du lịch được coi là yếu tố then chốt để giữ chân du khách. Ông Phạm Văn Thủy nhìn nhận thẳng thắn: “Nhiều sản phẩm du lịch của Việt Nam đã được xây dựng từ 15 năm trước và gần như không đổi. Chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận, xây dựng sản phẩm mới dựa trên nhu cầu thực sự của khách, thay vì chỉ quảng bá những gì sẵn có”. Từ quan điểm này, các địa phương bắt đầu đẩy mạnh khai thác lợi thế riêng, trong đó ẩm thực nổi lên như “ngôi sao” sáng giá.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM chia sẻ: “Ẩm thực đang trở thành xu thế du lịch toàn cầu. Các địa phương cần kết nối và hợp tác để phát triển sản phẩm dựa trên giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng”. Thực tế, nhiều sự kiện đã chứng minh sức hút của ẩm thực Việt, như Ngày hội sợi gạo Việt tại TPHCM hay lễ hội ẩm thực Cà Mau với sự tham gia của gần 200 công ty lữ hành, nơi các món ăn truyền thống được giới thiệu và nhận đánh giá cao từ bạn bè quốc tế.

Cà phê trứng là một trong những món ẩm thực được du khách thích thú khám phá

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh bốn yếu tố cần chú trọng: “Đào tạo nhân sự phải đi đầu; sản phẩm phải đặc sắc, đặc thù, đặc biệt; tận dụng từng chi tiết nhỏ như du lịch đêm, làng nghề hay một ly cà phê trứng để tạo dấu ấn; tuyệt đối không để tình trạng tăng giá tùy tiện làm mất thiện cảm du khách”. Sự đồng thuận từ lãnh đạo ngành, các địa phương và doanh nghiệp cho thấy mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế, 150 triệu khách nội địa trong năm 2025 hoàn toàn khả thi.

Với chiến lược quảng bá đồng bộ, sản phẩm đổi mới và sự chung tay của toàn ngành du lịch Việt Nam đang tiến những bước vững chắc để trở thành điểm đến năng động, thân thiện và giàu trải nghiệm bậc nhất khu vực.

MAI AN