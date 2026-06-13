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BIDV cung cấp dịch vụ thanh toán cho sàn giao dịch carbon trong nước

SGGPO

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Công văn số 5170/UBCK-PTTT, lựa chọn BIDV là ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon tại Việt Nam.

BIDV được chọn cung cấp dịch vụ thanh toán cho sàn giao dịch carbon trong nước
BIDV được chọn cung cấp dịch vụ thanh toán cho sàn giao dịch carbon trong nước

Để chuẩn bị cho lộ trình vận hành, BIDV đang phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các sở giao dịch chứng khoán và thành viên thị trường để khẩn trương hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng triển khai thị trường carbon theo lộ trình được phê duyệt.

Theo lộ trình phát triển thị trường carbon trong nước đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan quản lý đang tiến tới vận hành thị trường trên sàn tập trung với 2 loại hàng hóa, gồm: hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ cho các cơ sở phát thải lớn như sắt thép, xi măng, nhiệt điện và tín chỉ carbon.

Mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết Đóng góp do quốc gia tự quyết định, hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy đầu tư xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

sàn giao dịch carbon BIDV Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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