Ngày An toàn người bệnh thế giới 17-9: Nuôi dưỡng sự sống cho trẻ sơ sinh

Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2025 có chủ đề “Chăm sóc an toàn cho mọi trẻ sơ sinh và trẻ em”. Và trong đó, những em bé sinh non tháng, nhẹ cân, mắc bệnh lý bẩm sinh càng cần được quan tâm và ủ ấm bằng tình thương, trách nhiệm.

Liều thuốc đầu đời là tình thương

Hơn 2 tháng trước, một bé trai được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Sinh non ở tuần thai thứ 27, nặng vỏn vẹn 840g, bệnh nhi bị nhiễm trùng, viêm phổi và viêm đường ruột. Mẹ của bé, chị Trương Ngọc Quyên, sống trong nỗi chờ đợi mỗi ngày để được vào thăm con. Chị cố gắng chắt chiu dòng sữa, tiếp thêm dinh dưỡng và sức mạnh cho con trong giai đoạn đầu đời.

“Đến nay con đã nặng 1,7kg và chuẩn bị xuất viện về nhà với cha mẹ rồi. Ban đầu, con được nuôi ăn qua đường ống, tôi áp lực lắm vì con nhỏ xíu, sợ làm con đau. May mắn là 2 mẹ con được các cô điều dưỡng và bác sĩ chăm sóc, động viên, hướng dẫn từng li từng tí để đi đến kết quả hôm nay”, chị Quyên xúc động nói.

Trìu mến nhìn con gái sinh non 27 tuần tuổi trong lồng ấp, anh Nguyễn Văn Miến (tỉnh Đồng Tháp) cho biết bé mới trải qua ca phẫu thuật thủng dạ dày khi cân nặng chỉ 600g. Đây cũng là trường hợp nhẹ cân nhất của khoa Hồi sức sơ sinh hiện tại. Sau 2 tuần điều trị đặc biệt và chăm sóc dinh dưỡng kỹ lưỡng, tình trạng của bé ngày càng khả quan hơn.

“Vì sinh non 3 bé nên vợ chồng tôi phải chia nhau chăm sóc. Mỗi ngày, vợ vắt sữa còn tôi mang đến bệnh viện gửi cho con. Các bác sĩ động viên và quan tâm rất nhiều vì chăm sóc một lúc 3 bé sinh non không hề dễ dàng. Vợ chồng tôi rất biết ơn các y bác sĩ đã mang đến cơ hội cho các bé sinh non được sống tốt hơn”, anh Miến xúc động.

Khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM hiện chăm sóc khoảng 25 trẻ. Trong đó, chủ yếu là trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ mắc bệnh bẩm sinh. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ dưới 5 tuổi. Cuộc chiến của trẻ sinh non rất khốc liệt, khi các bé phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố để giành lấy sự sống. Thời gian nằm viện của trẻ thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí cả năm.

Nỗ lực vì trẻ sơ sinh, trẻ non tháng

Theo BS-CKII Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, sự phát triển của y khoa cũng như những nỗ lực không ngừng của y bác sĩ đã giữ được sự sống cho hàng trăm trẻ sơ sinh và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhi trong những năm qua. Trong đó, việc hỗ trợ hô hấp ít xâm lấn và nuôi dưỡng tĩnh mạch đầy đủ hơn, cho trẻ ăn sữa mẹ sớm hơn, được người thân vào ôm ấp nhiều hơn, đã mang lại những giá trị rõ rệt.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc các bệnh lý bẩm sinh

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, Trung tâm Chuyên sâu sơ sinh có quy mô 150 giường, đạt chuẩn hồi sức sơ sinh cấp 4 (cấp cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế), luôn có trên 200 trẻ được chăm sóc, điều trị với các bệnh lý phức tạp. Trung tâm đang phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm khu vực, hoàn chỉnh tất cả các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị sơ sinh và hồi sức sơ sinh, hướng đến điều trị thành công các trẻ non tháng ở mọi tuổi thai, tăng tỷ lệ cứu sống đối với nhóm có tuổi thai cực thấp.

Theo ThS-BS-CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, dù sức khỏe của trẻ sơ sinh là ưu tiên số một, nhưng bệnh viện cũng rất quan tâm đến thể trạng và tâm lý của người mẹ. Áp lực có thể khiến người mẹ mất sữa, ảnh hưởng đến việc nuôi nấng trẻ trong giai đoạn đầu đời, đặc biệt quan trọng với trẻ sinh non và nhẹ cân. Vì thế, những cải tiến của bệnh viện luôn hướng đến mục tiêu giúp trẻ sơ sinh hồi phục và phát triển tốt nhất.

Năm 2025, thông qua chủ đề “Chăm sóc an toàn cho mọi trẻ sơ sinh và trẻ em” của Ngày An toàn người bệnh thế giới, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các bậc cha mẹ, những người chăm sóc, nhà giáo dục, nhân viên y tế, cộng đồng cùng chung tay hành động để ngăn ngừa những tác hại có thể tránh được trong chăm sóc nhi khoa và xây dựng một tương lai an toàn và khỏe mạnh hơn cho trẻ em.

GIAO LINH