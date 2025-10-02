Ngày đầu tiên thực hiện thu phí tài khoản giao thông: Ùn tắc cục bộ, hướng dẫn xử lý nhanh

Ngày đầu áp dụng định danh tài khoản giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, ghi nhận tại nhiều trạm thu phí cho thấy có nơi xảy ra kẹt xe nhưng cơ bản được đơn vị chức năng hỗ trợ, sau đó giao thông được thông suốt.

Ô tô nối đuôi tại trạm thu phí Long Phước, TPHCM

Lúc 14 giờ 30 chiều 1-10, anh Lương Văn Thiện chạy ô tô cá nhân đi ngang qua trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Do chưa chuyển sang tài khoản giao thông nên anh phải tấp vào trạm hỗ trợ của VETC (Công ty TNHH thu phí tự động VETC).

Nhân viên VETC hướng dẫn người dân chuyển đổi tài khoản giao thông tại trạm thu phí đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: LƯƠNG THIỆN

Tài khoản xe thu phí ô tô đang sử dụng của ePass (Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam, thuộc Tập đoàn Viettel) nên nhân viên VETC không hỗ trợ vì khác đơn vị quản lý, yêu cầu anh gọi cho tổng đài ePass. Sau khi gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được, anh Thiện quyết định bỏ tài khoản ePass để chuyển sang VETC. Nhân viên tại đây trực tiếp làm thay, khoảng 5 phút sau hoàn tất các thủ tục. Vào thời điểm đó, các ô tô khác liên tục tấp vào trạm để nhờ nhân viên VETC hỗ trợ.

Trong khi đó, tại trạm này vào đầu giờ buổi sáng, giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ ô tô kéo dài gần 1km do nhiều xe chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông, phải làm các thủ tục chuyển đổi. Ông Liêu Khải Tùng, Giám đốc Xí nghiệp thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cho biết khoảng 4 tháng nay, đơn vị phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ ETC (thu phí điện tử không dừng) triển khai tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Nhờ đó, phần lớn chủ xe đã được hướng dẫn định danh, thao tác nhanh chóng, giúp phương tiện qua trạm thuận lợi, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn ứ.

Ghi nhận tại khu vực miền Tây, anh Lê Lâm Quang Tùng, phụ trách VETC tại Trạm BOT Sóc Trăng, cho biết, ngày đầu triển khai chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông của cá nhân, phương tiện qua trạm ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều chủ phương tiện chưa chuyển đổi tài khoản đã ghé trực tiếp tại trạm để hỏi và được nhân viên VETC hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản theo quy định.

Chị Nguyễn Thanh Phương, phụ trách VETC tại Trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, cho biết: 2 ngày qua, số lượng chủ phương tiện tìm đến văn phòng VETC tại trạm để nhờ hỗ trợ chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông khá đông. Tuy nhiên, tình hình phương tiện lưu thông qua trạm vẫn đảm bảo ổn định liên tục, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng, VETC đã tăng cường nhân lực để hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện việc chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ liên tục từ 7 giờ đến 19 giờ.

Cùng ngày, tại miền Trung, PV Báo SGGP có mặt tại trạm thu phí Túy Loan, đặt ở phía Bắc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, để ghi nhận tình hình phương tiện qua trạm khi áp dụng chuyển đổi tài khoản giao thông. Nhìn chung, lưu lượng xe thưa thớt, không xảy ra tình trạng ùn tắc hay ách tắc cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Trưởng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phụ trách vận hành thu phí, cho rằng việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông mới được triển khai từ 0 giờ ngày 1-10 nhưng Bộ Xây dựng đã có văn bản cho phép doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài lùi thời hạn áp dụng nên chưa phát sinh tình huống phức tạp. “Các tài khoản VETC, ePass cũ nếu còn tiền thì phương tiện vẫn qua trạm bình thường. Đến khi các tài khoản này hết tiền, hệ thống sẽ tự động chặn và nhân viên tại trạm sẽ hướng dẫn chủ xe chuyển đổi”, ông Lượng cho hay.

Lùi thời gian áp dụng đối với người nước ngoài, doanh nghiệp

Nhận xét về ngày đầu tiên thực hiện, ông Lê Quang Hưng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC nói các tuyến cao tốc trọng điểm đều vận hành ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc do phương tiện chưa chuyển đổi tài khoản giao thông. Riêng VETC đã ghi nhận gần 2 triệu tài khoản hoàn tất chuyển đổi. VETC đã triển khai gần 1.500 điểm dịch vụ trên toàn quốc, mở cửa xuyên suốt cả thứ bảy, chủ nhật, tăng cường nhân sự tại các trạm cao tốc để hỗ trợ định danh, liên kết ngân hàng, chuyển đổi số dư và giải đáp trực tiếp cho khách hàng.

Trao đổi với Báo SGGP, Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) khẳng định, việc lùi thời gian thực hiện chuyển đổi tài khoản đến hết tháng 12-2025 chỉ áp dụng với đối tượng cá nhân người nước ngoài và doanh nghiệp. Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KH-CN, Môi trường và Hợp tác quốc tế (Cục ĐBVN) giải thích là do vướng mắc của các doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài trong việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy, Cục ĐBVN đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp đến trước thời điểm 31-12 để chờ hoàn thiện giải pháp kỹ thuật. Cục ĐBVN khuyến cáo các phương tiện cá nhân vẫn bắt buộc phải thực hiện đúng thời hạn 1-10, theo quy định.

NHÓM PV