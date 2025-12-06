Rà soát chọn mẫu nhà phù hợp cho bà con vùng bão lũ

Chiều 6-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Các giải pháp hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai được báo chí quan tâm.

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thiên tai ảnh hưởng đến tăng trưởng của các tỉnh bị thiệt hại cũng như đến tăng trưởng chung, tại phiên họp Chính phủ đã đánh giá kỹ vấn đề này, chỉ đạo thực hiện các giải pháp.

Ước tính chưa đầy đủ, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước quý IV.

Chính phủ đã xuất cấp 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ thiên tai, xuất cấp vật tư khoảng 550 tỷ đồng, xuất cấp gạo…, quan điểm là không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong tháng 12, Chính phủ tiếp tục xuất cấp từ quỹ dự phòng quốc gia để hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Về các giải pháp thuế, phí để hỗ trợ vùng thiên tai, Thứ trưởng cho biết, trong thiết kế các chính sách, Chính phủ luôn có các chính sách giảm, giãn thuế để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại bất khả kháng do thiên tai, cả về thuế, phí, thuế thu nhập… Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khoảng 21 triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại họp báo, việc chọn mẫu nhà nào để đảm bảo chủ động thích ứng và phòng, chống bão lũ diễn ra ngày càng cực đoan, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết, từ năm 2014, Thủ tướng đã ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, áp dụng tại 13 tỉnh, thành khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (trước khi sáp nhập). Trên cơ sở đó, các địa phương đã nghiên cứu thiết kế tối thiểu ba mẫu nhà ở, có địa phương đến 6-8 mẫu. Bộ Xây dựng cũng nghiên cứu triển khai hệ thống thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai và đã công bố 176 mẫu có thể sử dụng ngay…

Qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Song trước tình trạng bão, lũ, lụt xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp, nguy hiểm hơn rất nhiều, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho rằng, cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng, để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn, gắn chặt quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng, bảo đảm an toàn lâu dài, không chỉ xử lý trước mắt.

Nghiên cứu bổ sung thêm quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung Về đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng nào cho miền Trung để ứng phó trước thiên tai, ông Nguyễn Trí Đức cho biết, trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng, địa phương, Bộ Xây dựng đã quy hoạch về hạ tầng giao thông. Cụ thể, đường bộ có 11 tuyến cao tốc với chiều dài gần 1.500 km, 24 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài trên 4.400 km, giúp kết nối các hành lang kinh tế quan trọng. Với đường hàng không, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 14 cảng hàng không. Cùng với đó, quy hoạch có 14 cảng biển; 1.332 km thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu bổ sung thêm quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung nhằm tăng cường công tác hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Tính đến nay, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã hoàn thành đầu tư khoảng 1.193 km đường cao tốc, dự kiến đến hết năm 2025 hoàn thành khoảng 1.466 km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã khai thác 11/14 cảng hàng không được quy hoạch, đang triển khai đầu tư 2 cảng hàng không. Một số tuyến luồng hàng hải, đường thủy và các bến cảng cũng đã được đầu tư theo quy hoạch, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư khai thác.

Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, trước tình hình khí hậu trên trái đất ngày càng có những biến đổi khó lường, diễn biến phức tạp ngày càng khắc nghiệt, trong công tác lập quy hoạch, lập và phê duyệt dự án đầu tư cần có sự thay đổi cách tiếp cận, mô hình và phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học và phù hợp thực tiễn.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm thay đổi kịch bản ứng phó, làm căn cứ để các ngành, lĩnh vực cập nhật, đưa ra các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp với đặc thù riêng từng lĩnh vực.

Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch ngành quốc gia 5 lĩnh vực và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất để lập đánh giá môi trường chiến lược, ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia theo chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mới.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi số liệu thủy, hải văn, khí hậu được thu thập gồm cả năm 2025 để tính toán, đề xuất các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, bền vững, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư khai thác, sử dụng nguồn lực.

