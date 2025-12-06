Phát huy vai trò khoa học xã hội trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Trường Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo có chủ đề: “Vai trò của khoa học xã hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc” vào sáng 6-12.

Gần 300 đại biểu tham gia hội thảo

GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề thời sự của ngành xã hội học trong bối cảnh kỷ nguyên số, từ vai trò của khoa học xã hội trong quản lý phát triển xã hội đến yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tăng cường đóng góp vào tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

TS. Phạm Đình Chi, Trưởng khoa Xã hội học – Truyền thông, Trường Đại học Bình Dương trình bày báo cáo “Vai trò của khoa học xã hội học trong kỷ nguyên mới ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và người học giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới, mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa các đơn vị.

CAO SƠN