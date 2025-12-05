Phường Vũng Tàu sẽ có thêm dự án khách sạn - nghỉ dưỡng ở trung tâm Bãi Sau

Ngày 5-12, UBND phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về quy hoạch mặt bằng dự án khu khách sạn - nghỉ dưỡng Vườn Ven Biển (Beach Garden) trên đường Thi Sách (phường Vũng Tàu, TPHCM) gần bờ biển Bãi Sau.

Phối cảnh dự án

Dự án Vườn Ven Biển (Beach Garden) có diện tích 3.400m2, tòa nhà cao 29 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 60%. Khi hoàn thành sẽ cung cấp 444 phòng và căn hộ du lịch. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, có đường giao thông nội bộ, hệ thống PCCC, khoảng lùi công trình, lối thoát hiểm…

Đơn vị tư vấn trình bày quy hoạch dự án khu khách sạn - nghỉ dưỡng Vườn Ven Biển. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi lấy ý kiến, đa số người dân và các chuyên gia đã đồng ý với phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án. Tuy nhiên, kiến trúc sư Nguyễn Đức Lập (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM) lưu ý với đơn vị tư vấn và phường Vũng Tàu cần phải xem xét lại khoảng lùi, quy hoạch bãi đậu xe rộng rãi để tránh ùn tắc giao thông, bởi khu vực này nằm trên tuyến đường có đông khách du lịch, thường xuyên kẹt xe vào mùa cao điểm.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, qua rà soát, khu đất thực hiện dự án này đã đáp ứng các điều kiện thực hiện việc lập, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng. Do vậy, địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để góp ý, hướng dẫn về các nội dung liên quan.

QUANG VŨ