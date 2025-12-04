Người dân xã Long Hải tiếp tục chở hàng tấn nhu yếu phẩm cứu trợ miền Trung

Chiều 4-12, tại chùa An Lạc Hạnh (xã Long Hải), hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được tập kết đưa lên xe, hỗ trợ đồng bào miền Trung sau bão lũ.

Xã Long Hải tiếp tục vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra cứu trợ miền Trung

Hàng hóa gồm: 10 tấn gạo, 1.000 chai dầu ăn, 1.000kg đường, 1 tấn cá khô, 300 thùng sữa, 1.200 thùng mì gói và 500 thùng bánh ngọt. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Tỉnh và Trung đoàn Minh Đạm tham gia phối hợp vận chuyển, phân loại và xếp hàng lên xe.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải, số hàng hóa trên được vận động từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo và phật tử trong và ngoài địa phương, nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lực lượng bộ đội tại địa phương hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ lên xe

Ngoài hàng hóa, đoàn cứu trợ mang theo khoảng 100 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai có nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi do lũ.

