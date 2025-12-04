Sức sống cơ sở

Người dân xã Long Hải tiếp tục chở hàng tấn nhu yếu phẩm cứu trợ miền Trung

SGGPO

Chiều 4-12, tại chùa An Lạc Hạnh (xã Long Hải), hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được tập kết đưa lên xe, hỗ trợ đồng bào miền Trung sau bão lũ.

xã long hải mt 2.jpg
Xã Long Hải tiếp tục vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra cứu trợ miền Trung

Hàng hóa gồm: 10 tấn gạo, 1.000 chai dầu ăn, 1.000kg đường, 1 tấn cá khô, 300 thùng sữa, 1.200 thùng mì gói và 500 thùng bánh ngọt. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Tỉnh và Trung đoàn Minh Đạm tham gia phối hợp vận chuyển, phân loại và xếp hàng lên xe.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải, số hàng hóa trên được vận động từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo và phật tử trong và ngoài địa phương, nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

xã long hải mt 1.jpg
xã long hải mt 3.jpg
Lực lượng bộ đội tại địa phương hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ lên xe

Ngoài hàng hóa, đoàn cứu trợ mang theo khoảng 100 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai có nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi do lũ.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

xã Long Hải chùa An Lạc Hạnh ủng hộ bão lũ hàng hóa thiết yếu bộ đội Minh Đạm Phước Tỉnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn