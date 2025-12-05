Sức sống cơ sở

100 ngư dân xã Long Hải được tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản

SGGPO

Sáng 5-12, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp Đồn biên phòng Phước Tỉnh và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản cho 100 ngư dân.

Trao tặng áo phao và phao cứu hộ cho ngư dân.
Nội dung chính của buổi tuyên truyền là Nghị định số 301/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định này là mức phạt rất nặng đối với việc không ghi nhật ký khai thác thủy sản. Cụ thể, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với các hành vi: không ghi nhật ký hoặc ghi không chính xác; báo cáo sai quy định khi hoạt động khai thác trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực.

Cũng tại buổi tuyên truyền, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III kết hợp phổ biến các kiến thức về bảo đảm an toàn hàng hải; thông tin, an toàn tàu thuyền; các kỹ năng phòng tránh đâm va, tai nạn trên biển; kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống cháy nổ và phát tín hiệu khi tàu thuyền gặp nạn. Qua đó, ngư dân có thể kịp thời ứng phó hiệu quả với các sự cố, thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Tuyên truyền1498.png
Các chiến sĩ đồn biên phòng Phước Tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền IUU cho ngư dân.

Dịp này, ban tổ chức còn phát tờ rơi tuyên truyền IUU, tặng áo phao và phao cứu hộ cho ngư dân.

THÀNH HUY

