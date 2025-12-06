Phường Tân Định công bố sản phẩm du lịch đặc trưng

Sản phẩm được xây dựng dựa trên khảo sát các tài nguyên du lịch tại địa phương, khai thác những giá trị nổi bật như di sản kiến trúc - lịch sử, không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa chợ truyền thống, ẩm thực bản địa và các nghề thủ công.

Sáng 6-12, UBND phường Tân Định ra mắt sản phẩm du lịch mới “Trải nghiệm văn hóa – Dấu ấn Tân Định”, hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 5 và thực hiện chủ trương mỗi địa phương xây dựng một sản phẩm du lịch đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng (giữa) cùng lãnh đạo phường Tân Định, doanh nghiệp du lịch thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt sản phẩm du lịch “Trải nghiệm văn hóa – Dấu ấn Tân Định”

Theo đó, tour trải nghiệm thực tế qua các điểm: Chùa Ngọc Hoàng – Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo - Nhà thờ Tân Định - Chợ Tân Định - Bánh xèo Đinh Công Tráng, khi có đội ngũ hướng dẫn viên song ngữ Việt - Anh và hệ thống ấn phẩm quảng bá chuyên nghiệp phục vụ chương trình.

Tuyến trải nghiệm theo hướng văn hóa - đô thị nhằm quảng bá hình ảnh phường Tân Định, đồng thời tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách tại khu vực trung tâm thành phố.

“Sản phẩm được thiết kế theo hướng trải nghiệm - tương tác, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn hòa mình vào nhịp sống đô thị, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và thưởng thức ẩm thực đặc trưng”, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định Đỗ Thị Ánh Tuyết chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định chia sẻ việc ra mắt sản phẩm du lịch của địa phương

Sản phẩm mới cũng là hoạt động trọng tâm của Chương trình hành động số 05 về xây dựng phường “Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển”. Việc hình thành tuyến du lịch không chỉ góp phần làm phong phú bản đồ du lịch TPHCM mà còn tạo cơ hội liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong phát huy giá trị văn hóa – lịch sử của địa phương.

ĐÌNH DƯ