Chung cư Mỹ Phúc đầu tư trạm sạc xe điện biệt lập, nâng cấp an toàn PCCC

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng tăng, chung cư Mỹ Phúc (phường Phú Định, TPHCM) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm sạc xe điện biệt lập, có thể sạc cùng lúc 32 phương tiện. Dự án được Ban quản trị chung cư phối hợp Ban Công tác Mặt trận khu phố 53 phối hợp phát động.

Chung cư Mỹ Phúc (phường Phú Định, TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Công trình đang thi công thuộc giai đoạn 2 theo kế hoạch nâng cấp hạ tầng của chung cư. Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Quản lý Nhà Toàn Cầu – Global Home. Dự kiến vận hành vào quý I-2026.

Khác với giải pháp đặt thiết bị trong tầng hầm như trước, khu trạm sạc mới được quy hoạch tách biệt hoàn toàn với sân chung cư. Cách bố trí này giúp tăng khoảng cách an toàn, giảm nguy cơ cháy nổ và phù hợp định hướng chuyển đổi xanh của TPHCM. Trạm gồm 4 tủ sạc tiêu chuẩn châu Âu, cho phép phục vụ cùng lúc 32 xe, kèm hệ thống PCCC chuyên dụng.

Chung cư Mỹ Phúc đang lắp trạm sạc xe điện biệt lập với công suất phục vụ cùng lúc 32 phương tiện, dự kiến hoạt động vào quý I - 2026. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bà Nguyễn Phương Mai, Trưởng Ban Quản lý chung cư Mỹ Phúc cho biết, dự án nhận được sự ủng hộ lớn của người dân, nhất là khi nhu cầu sạc xe điện tăng mạnh. Trước đó, giai đoạn 1 đã hoàn thiện 16 cổng sạc tại khu A và B mang lại hiệu quả, là cơ sở để chung cư tiếp tục mở rộng lên 32 cổng, dự kiến còn tăng thêm trong tương lai.

Để triển khai dự án, chung cư sử dụng quỹ vận hành cùng khoản tiết kiệm hơn 300 triệu đồng, trong đó 25–30 triệu đồng dành riêng cho trang thiết bị PCCC. Ông Hoàng Năng Hùng, Trưởng ban quản trị chung cư cho biết, khu sạc mới được đầu tư bài bản, trang bị đầy đủ thùng cát, xẻng, bao tải và bình chữa cháy đặc chủng cho xe điện. Mô hình đã được thử nghiệm từ tháng 9-2025 và chứng minh tính hiệu quả, an toàn.

Trước đó, giai đoạn 1 đã hoàn thiện 16 cổng sạc đã vận hành hiệu quả. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dự án là một phần của mô hình “Khu vực trạm sạc xe điện an toàn” do Ban quản trị chung cư phối hợp Ban Công tác Mặt trận khu phố 53 phát động, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi xanh và phù hợp bối cảnh TPHCM đang xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho trạm sạc tại các khu chung cư.

ĐÌNH DƯ