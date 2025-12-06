Cựu chiến binh rơi nước mắt khi xem lại ký ức chiến trường qua phim “Mưa đỏ”

Người dân và học sinh đến xem phim "Mưa đỏ"

Dù lịch chiếu bắt đầu lúc 18 giờ, nhiều người đã có mặt từ rất sớm để chờ đợi. Hội trường nhanh chóng kín chỗ, nhiều khán giả phải ngồi dưới thềm hoặc đứng dọc hành lang nhưng vẫn kiên nhẫn theo dõi trọn vẹn bộ phim, cho thấy sức hút đặc biệt của tác phẩm.

Trong số những người có mặt, một cựu chiến binh lớn tuổi đã rơi nước mắt khi xem lại những hình ảnh gợi nhớ quãng thời gian chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ông chia sẻ, những thước phim đã khiến bản thân cảm thấy như sống lại ký ức của chính mình. Trước đây ông chưa từng có cơ hội xem Mưa đỏ vì rạp chiếu xa nơi ở, sức khỏe lại không cho phép. “Giờ được xem ngay gần nhà, với mấy người già như tôi thì quý lắm. Cảm ơn chương trình nhiều lắm,” ông nói.

Hội trường đông kín người

Nhiều khán giả cũng không giấu được cảm xúc khi xem những phân cảnh tái hiện sự gian khổ và tinh thần chiến đấu của người lính năm xưa. Có người lặng lẽ lau mắt, có người chia sẻ rằng họ vốn chỉ biết về chiến tranh qua lời kể của người thân, nhưng khi xem Mưa đỏ, mọi điều trở nên gần gũi và rõ ràng hơn. Không khí trong hội trường nhiều lúc trở nên yên lặng, khán giả chăm chú theo dõi từng chi tiết, đủ để thấy bộ phim đã thực sự chạm đến trái tim người xem.

Khán giả chăm chú theo dõi từng chi tiết, cảm nhận rõ chiều sâu câu chuyện mà bộ phim mang lại

Nhiều khán giả xúc động khi phim tới những phân cảnh cao trào

Lãnh đạo UBND xã Hồ Tràm cho biết, đây là ngày thứ hai địa phương tổ chức chiếu Mưa đỏ, hôm qua địa phương cũng đã có một suất chiếu ngay tại hội trường này, nhưng lượng người xem vẫn đông ngoài dự kiến. “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của bà con. Điều này cho thấy nhu cầu thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống vẫn rất lớn”, đại diện lãnh đạo xã nói.

Nhiều khán giả ngồi ngay dưới nền nhà để theo dõi phim

Không chỉ là một buổi xem phim, chương trình đã đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, giúp mỗi người dân, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

TRÚC GIANG