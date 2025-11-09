Ngày hội Hướng nghiệp Đức: Cơ hội việc làm, di cư an toàn

Sau khởi đầu thành công với hơn 1.000 người tham dự vào tháng 11-2024 và tháng 6-2025, Ngày hội Hướng nghiệp Đức tiếp tục được tổ chức vào ngày 8-11 tại Ngôi nhà Đức, TPHCM. Đây là ngày hội việc làm cuối cùng được tổ chức trong năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM, bà Andrea Maria Sühl, cho biết, năm 2025, Đức và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học và văn hóa không ngừng phát triển trong thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Đức đang góp phần làm phong phú thêm xã hội Đức. Sự kiện Ngày hội Hướng nghiệp Đức là cơ hội để mở ra những triển vọng nghề nghiệp tại Đức cho các bạn trẻ Việt Nam.

Theo bà Andrea Maria Sühl, Đức là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng đang phải đối mặt với sự thay đổi về nhân khẩu học. Các doanh nghiệp của Đức đang rất cần những nhân viên và lao động có tay nghề từ nước ngoài. Ngày hội Hướng nghiệp Đức mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam thông tin về học tập, đào tạo nghề tại Đức, cũng như cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Đức ở cả Việt Nam và Đức. Ngoài ra, sự kiện cũng là nơi cung cấp thông tin về các con đường di cư an toàn, các chương trình theo tiêu chuẩn Đức, nhằm tránh việc phải qua các công ty môi giới.

Một điểm đặc biệt của sự kiện là điểm dừng của Chuyến xe hướng nghiệp Đức, trước Ngôi Nhà Đức. Đây là một trung tâm thông tin và sự kiện di động, đã đi qua 16 thành phố và tỉnh thành từ Hà Nội đến TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức - Việt Nam. Khách tham quan được tư vấn về học tập và làm việc tại Đức, trải nghiệm thực tế ảo và nhiều hình thức tương tác khác.

