Ngày mai (6-5), gió mùa Tây Nam dần phát triển ở Nam bộ

Chiều 5-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin: Hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,2 độ C… Độ ẩm tương đối phổ biến 55-60%.

Tại Bắc bộ cũng đã có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C, độ ẩm phổ biến 55-65%. Theo các chuyên gia thời tiết, nhiệt độ tại tỉnh Sơn La đã tăng vọt từ 33 độ C ngày 4-5 lên tới 38 độ C trưa nay, 5-5.

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, từ ngày 6-5, gió mùa Tây Nam sẽ bắt đầu hoạt động, đưa khu vực Nam bộ và Tây Nguyên bước dần vào mùa mưa năm 2025. Tuy nhiên, do cường độ gió Tây Nam còn rất yếu nên hình thái thời tiết chủ đạo của TPHCM và Nam bộ vẫn là ngày nắng đến nắng nóng, chiều và đêm có thể mưa rào, duy trì đến khoảng ngày 12-5 thì mưa mới tăng lưu lượng và cường độ.

Bầu trời TPHCM, chiều 5-5. Ảnh: QUỐC ANH

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng giữa tháng 5, mùa mưa 2025 sẽ bắt đầu tại Nam bộ. Người dân Nam bộ và Tây Nguyên nên chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng chống ngập úng do mưa đầu mùa.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động sớm ở Nam bộ trong khi áp thấp nóng phía Tây tạo ra hiệu ứng phơn, khiến các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ có thể xuất hiện nhiều đợt nắng nóng trong tháng 5 này, đặc biệt ở khu vực Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.

Tại miền Bắc, dự báo đêm 9-5 và ngày 10-5, một rãnh thấp xuất hiện, gây mưa rào và dông trong khoảng 1-2 ngày, sau đó trời nắng nóng trở lại.

Do tháng 5 là thời điểm giao mùa ở miền Bắc và miền Trung nên các chuyên gia thời tiết cảnh báo, người dân ở miền Bắc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan do đan xen giữa rãnh thấp và các đợt nắng nóng, dễ gây ra dông lốc, mưa đá.

Trong khi đó, người dân ở khu vực Trung bộ cần đề phòng nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ nay đến ngày 9-5.

Tin liên quan Bản tin trưa 5-5: Nam bộ có xác suất 87% mưa dông cục bộ vào chiều tối

PHÚC HẬU