Nghệ nhân Văn Tòng – 75 tuổi vẫn say mê làm linh vật đường hoa tết

Từ sáng sớm đến chiều tối, nghệ nhân Văn Tòng tất tả tới lui, quan sát, theo dõi các công đoạn thực hiện linh vật Ngựa cho Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại công xưởng chế tác mỹ thuật của ông ở phường An Phú Đông, TPHCM.

Nghệ nhân Văn Tòng kiểm tra và so sánh giữa thiết kế kỹ thuật bản vẽ và mô hình đang thi công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khi có phát sinh những vấn đề về kỹ thuật, dù rất nhỏ, ông sẽ nhanh chóng trao đổi, chỉ dẫn để đội ngũ thực hiện chỉnh sửa cho đúng, chuẩn nhất, theo bản thiết kế.

Năm nay, Công ty TNHH Sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng nhận thực hiện linh vật chính của đường hoa, đặt ngay cổng vào, cao 7m, dài 9m, nằm trên đế cao 11m, và 8 linh vật nhỏ được thiết kế nhiều kiểu dáng, đa dạng về kích thước, hình dáng, sắc màu.

Công đoạn đầu thực hiện mô hình linh vật chính của Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nghệ nhân Văn Tòng theo sát tiến độ thi công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó còn có chiếc lồng đèn khổng lồ cao khoảng 9m, đường kính 6m, có gắn động cơ điện giúp lồng đèn xoay được cả 2 chiều.

Để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, xưởng chế tác Văn Tòng đã huy động 50 nhân công vừa trực tiếp chế tác, vừa chạy lo vật tư, thực hiện các thiết kế,...

Nổi bật là các mô tơ theo công nghệ 4.0 và 3D được gắn vào mô hình linh vật chính của đường hoa, giúp linh vật cử động nhịp nhàng, uyển chuyển, có hồn, cả phần đầu và phần chân, giống như thật.

Điểm tô hoa văn lên mô hình linh vật Đường hoa Tết 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đắp trấu lên mô hình hai chú ngựa cách điệu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nghệ nhân Văn Tòng cho biết: “Chúng tôi đang làm công đoạn cuối là gắn máy móc vào bên trong linh vật, sau đó sẽ sơn dặm lại. Khoảng 5 ngày nữa sẽ đưa ra đường hoa thi công, thiết kế, lắp đặt, trang trí và hoàn thiện”.

Sắc màu tươi tắn, rực rỡ của các linh vật Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Năm nay nghệ nhân Văn Tòng đã 75 tuổi, mỗi năm ông vẫn đều đặn góp sức trong công tác thực hiện đường hoa tết, vì với ông, được thực hiện công trình đường hoa luôn là niềm vui, sự thích thú và hạnh phúc. Công việc ý nghĩa này giúp ông tích cực tư duy, duy trì sức sáng tạo, năng động làm việc, thể hiện cụ thể nhất niềm say mê với mỹ thuật, nghệ thuật chế tác mô hình.

Clip: Nghệ nhân Văn Tòng theo sát hoạt động chế tác linh vật của nhân công tại xưởng chế tác của ông. Thực hiện: DŨNG PHƯƠNG

Clip: Nghệ nhân Văn Tòng và các nhân công gấp rút hoàn thiện các mô hình linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Thực hiện: DŨNG PHƯƠNG

THÚY BÌNH