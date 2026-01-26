Nghệ nhân Văn Tòng – 75 tuổi vẫn say mê làm linh vật đường hoa tết

Khi có phát sinh những vấn đề về kỹ thuật, dù rất nhỏ, ông sẽ nhanh chóng trao đổi, chỉ dẫn để đội ngũ thực hiện chỉnh sửa cho đúng, chuẩn nhất, theo bản thiết kế.
Năm nay, Công ty TNHH Sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng nhận thực hiện linh vật chính của đường hoa, đặt ngay cổng vào, cao 7m, dài 9m, nằm trên đế cao 11m, và 8 linh vật nhỏ được thiết kế nhiều kiểu dáng, đa dạng về kích thước, hình dáng, sắc màu.
Bên cạnh đó còn có chiếc lồng đèn khổng lồ cao khoảng 9m, đường kính 6m, có gắn động cơ điện giúp lồng đèn xoay được cả 2 chiều.
Để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, xưởng chế tác Văn Tòng đã huy động 50 nhân công vừa trực tiếp chế tác, vừa chạy lo vật tư, thực hiện các thiết kế,...
Nổi bật là các mô tơ theo công nghệ 4.0 và 3D được gắn vào mô hình linh vật chính của đường hoa, giúp linh vật cử động nhịp nhàng, uyển chuyển, có hồn, cả phần đầu và phần chân, giống như thật.
Nghệ nhân Văn Tòng cho biết: “Chúng tôi đang làm công đoạn cuối là gắn máy móc vào bên trong linh vật, sau đó sẽ sơn dặm lại. Khoảng 5 ngày nữa sẽ đưa ra đường hoa thi công, thiết kế, lắp đặt, trang trí và hoàn thiện”.
Năm nay nghệ nhân Văn Tòng đã 75 tuổi, mỗi năm ông vẫn đều đặn góp sức trong công tác thực hiện đường hoa tết, vì với ông, được thực hiện công trình đường hoa luôn là niềm vui, sự thích thú và hạnh phúc. Công việc ý nghĩa này giúp ông tích cực tư duy, duy trì sức sáng tạo, năng động làm việc, thể hiện cụ thể nhất niềm say mê với mỹ thuật, nghệ thuật chế tác mô hình.