Nghệ sĩ múa 67 tuổi Dương Lệ Bình sẽ diễn “Khổng tước” tại Hà Nội

Lần đầu tiên, một trong những biểu tượng lớn của nghệ thuật múa đương đại Trung Quốc, nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ xuất hiện trên sân khấu Việt Nam.

Ở tuổi 67, nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình vẫn diễn “Khổng tước” tại Hà Nội. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chiều 26-1, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố vở vũ kịch Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026. Đây là lần đầu công chúng Việt Nam có cơ hội tiếp cận trọn vẹn một trong những tác phẩm kinh điển của nghệ sĩ Dương Lệ Bình, người được mệnh danh là “Chim công làng múa” của Trung Quốc.

Họp báo công diễn vở vũ kịch "Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026". Ảnh: NAM NGUYỄN

Khổng tước là hình tượng sân khấu gắn liền với hành trình sáng tạo của Dương Lệ Bình, từng được bà phát triển qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Linh hồn của Khổng tước. Năm 2012, nghệ sĩ cho ra đời phiên bản vũ kịch hoàn chỉnh, mở rộng chiều sâu tư tưởng và cấu trúc kịch tính, nhanh chóng tạo nên hiện tượng nghệ thuật và nhận nhiều lời ngợi khen.

Sau 10 năm, phiên bản 2022 được tái dựng với diện mạo sân khấu mới, trau chuốt từ mỹ thuật, phục trang đến ánh sáng. Giai đoạn 2023-2024, tác phẩm lưu diễn tại hơn 40 thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Đến năm 2025, Khổng tước đã vượt mốc 700 suất diễn trên toàn cầu.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình trong vai trò tổng biên đạo và diễn viên



Xuất hiện tại họp báo, nghệ sĩ Dương Lệ Bình cho biết, bà không học biên đạo qua các lớp chuyên nghiệp, mà học từ “thế giới tự nhiên rộng lớn”. Động tác con ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa, cho tới tiếng suối chảy... tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để bà chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo, và âm nhạc cũng bồi đắp cho vũ đạo của bà. Dù đã 67 tuổi, nghệ sĩ khẳng định vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu và sẽ trực tiếp tham gia biểu diễn trong chương Mùa đông (1 trong 4 chương) của vở diễn tại Hà Nội.

Theo giới thiệu, câu chuyện của vở vũ kịch xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng là sự sống và tình yêu, phản ánh những chiêm nghiệm của nghệ sĩ về hành trình trưởng thành trong nghệ thuật và đời sống. Thông qua hình tượng chim công, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về nhân tính, sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Khổng tước -The Peacock Hanoi 2026 sẽ được công diễn tại Hà Nội vào ngày 6, 7 và 8-3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc. Toàn bộ hệ thống sân khấu, đạo cụ và trang phục sẽ được đưa sang Việt Nam nguyên bản nhằm đảm bảo chuẩn mực nghệ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

VĨNH XUÂN