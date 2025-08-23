Nghệ sĩ và cái giá của sai lầm

Mới đây, một trong những thương hiệu nổi tiếng về sản phẩm dành cho phụ nữ đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng vì mời rapper Negav (sinh năm 2001, tên thật là Đặng Thành An) cho một sự kiện diễn ra tại TPHCM.

Việc mời nghệ sĩ tham gia giới thiệu sản phẩm không phải là điều mới lạ, tuy nhiên trong trường hợp của Negav vấn đề lại trở nên phức tạp vì nam nghệ sĩ từng vướng phải scandal liên quan đến phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội về phụ nữ và trẻ em. Chính vì vậy, rất nhiều khán giả, nhất là các khán giả nữ đã có những phản ứng tiêu cực khi Negav lại đóng vai trò truyền thông cho một sản phẩm liên quan đến phụ nữ. Chị L.T.L., bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân: “Việc thương hiệu sản phẩm cho phụ nữ lại đồng hành cũng như công khai ủng hộ Negav, đối với tôi - một người phụ nữ có con gái nói riêng, và với cộng đồng phụ nữ nói chung, là một sự xúc phạm”. Bài đăng của chị L.T.L. ngay lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, được nhiều người đồng tình và cùng nhau kêu gọi “tẩy chay” Negav, chia sẻ hình ảnh bỏ sản phẩm của nhãn hàng vào túi rác để thể hiện phản ứng quyết liệt.

Trước áp lực dư luận, phía nhãn hàng đã vội gỡ bỏ thông tin liên quan đến Negav trên trang chính thức, đồng thời đăng tải lời xin lỗi, nhận trách nhiệm: “Chúng tôi thừa nhận rằng việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị mà thương hiệu luôn theo đuổi: Tôn vinh và bảo vệ phụ nữ”.

Sự việc của rapper Negav là một trong số những trường hợp người nghệ sĩ có hành vi sai lầm cả trong quá khứ hay hiện tại, gây tác động xấu đến sự nghiệp. Có thể kể đến trường hợp nữ ca sĩ Hiền Hồ, vốn dĩ đang là giọng ca được yêu mến với nhiều bản “hit”, bỗng chốc tiêu tan sự nghiệp vì bê bối tình ái, dính líu tin đồn làm “tiểu tam”. Vừa qua, tại chuyến biểu diễn tại Bắc Ninh, Hiền Hồ đã có hành động bất ngờ khi quỳ gối, cúi đầu xin lỗi khán giả: “Nếu có một lời nhắn, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người và các bạn trẻ là: Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi”.

Là người của công chúng, người nghệ sĩ không chỉ cần trau chuốt tài năng, mà việc gìn giữ nhân cách, lối ứng xử cũng là yếu tố quan trọng. Trên hành trình cuộc sống, mỗi con người ít nhiều sẽ phạm sai lầm, nhưng từ đó phải rút ra bài học để sửa chữa và hoàn thiện hơn. Song với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, người nghệ sĩ cần đặc biệt cẩn trọng trong lời nói và hành động để không gây ra hậu quả đáng tiếc.

LAN VY