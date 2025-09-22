Nghi án con trai sát hại mẹ, chém chị gái bị thương

Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Long Hương điều tra vụ việc con trai sát hại và chém chị gái bị thương.

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh Quốc lộ 51 (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), thuộc phường Long Hương (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, người gây án là Vũ Văn Hà (34 tuổi, ở phường Long Hương), là người nghiện ma túy, đã cai nghiện xong, về nhà.

Khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, Hà đã dùng dao ở nhà bếp chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt mẹ mình là bà N.T.N. (62 tuổi, ở phường Long Hương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, chị gái của Hà là V.T.N. (37 tuổi) ở chung nhà cũng bị Hà chém gây thương tích.

Sau khi gây án, Hà vứt bỏ con dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo án mạng, Công an phường Long Hương đã đến nhà Hà và bắt giữ nghi can. Lúc án mạng xảy ra, ông V.V.T. (65 tuổi, là chồng bà N.) đang đi làm.

Một lãnh đạo UBND phường Long Hương cho biết vụ việc đang được phía công an tổng hợp điều tra. Phía phường cũng đang phối hợp làm việc và tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình.

TRÍ NHÂN - PHÚ NGÂN