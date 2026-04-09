Chuyển hóa tốt từ thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị

Qua gần 1 tháng thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị tại 5 địa phương, tình hình trật tự công cộng tại nhiều tuyến đường, bệnh viện, trường học và chợ tự phát đã chuyển hóa tốt.

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Sở VH-TT TPHCM phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TPHCM thông tin, thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Kế hoạch số 53 của UBND TPHCM về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, Công an TPHCM đã thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, các phường Cầu Ông Lãnh, Bình Dương và Vũng Tàu.

Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TPHCM thông tin tại họp báo

Qua gần 1 tháng thực hiện, tình hình trật tự công cộng tại 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học, 12 chợ tự phát được các đơn vị thí điểm, có chuyển hóa tốt.

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, mục tiêu của việc triển khai thí điểm mô hình trên là tìm ra giải pháp lâu dài, giải quyết “căn cơ” vấn đề tồn tại lâu nay của thành phố về trật tự công cộng, trật tự đô thị. Để thực hiện được, cần có sự chung tay, vào cuộc của nhiều sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, trong đó giải pháp lâu dài và đảm bảo tính nhân văn trong thực hiện.

Hiện Công an TPHCM tập trung triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Việc xử lý các vi phạm chỉ thực hiện đối với các trường hợp thường xuyên vi phạm, không chấp hành.

Công an TPHCM cũng chủ động thành lập các tổ công tác ghi hình để phát hiện xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị và đã ghi hình 125 trường hợp có hành vi vi phạm về trật tự công cộng.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục nghiên cứu và tham mưu UBND TPHCM các giải pháp ứng dụng, kết nối và chia sẻ hệ thống camera toàn thành phố để đảm bảo thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Sau 3 tháng thí điểm, Công an TPHCM sẽ có đánh giá cụ thể đối với từng loại địa bàn, từ đó xác định các địa bàn tương ứng với đặc thù, tính chất để tiếp tục nhân rộng.

THU HƯỜNG