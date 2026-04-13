TPHCM: Điều tra vụ cháy nhiều xe máy ở phường Trung Mỹ Tây

Ngày 13-4, Công an phường Trung Mỹ Tây, TPHCM, cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều xe máy xảy ra trên địa bàn

Nhiều xe máy bị cháy hư hỏng nặng. Ảnh: H.T.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, một số xe máy và vật dụng để tại sân một nhà dân trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây, bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong ít phút, lửa bao trùm toàn bộ khu vực sân, cột khói đen bốc cao hơn 10m.

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, huy động bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do các xe máy dựng sát nhau, xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả, đám cháy bùng phát dữ dội.

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư đông đúc khiến nhiều người dân sống gần đó hoảng sợ, lo cháy lan.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, cháy rụi. Theo nhân chứng tại hiện trường, lửa bùng phát từ nhóm xe máy dựng sát nhau rồi nhanh chóng lan rộng. Các xe bị cháy đều là xe xăng. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

KIẾN VĂN