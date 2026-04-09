Nhiều lãnh đạo ở Cà Mau bị “hack” tài khoản Zalo để nhắn tin mượn tiền

Sáng 9-4, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã nắm được thông tin lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau bị kẻ xấu “hack” tài khoản Zalo để nhắn tin mượn tiền nhiều người.

Tài khoản Zalo của lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng để nhắn tin mượn tiền. Ảnh chụp màn hình

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, lực lượng chuyên trách đã được chỉ đạo khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. “Đối tượng mà kẻ xấu nhắm đến thường là lãnh đạo hoặc những người có mối quan hệ rộng. Đây là thủ đoạn không mới và ít có khả năng lừa đảo thành công”, vị này cho biết.

Từ tối 8-4, nhiều cá nhân là bạn bè, người thân của lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo với nội dung mượn tiền.

Phần lớn tin nhắn có nội dung giống nhau, như: “Còn đủ 30 triệu không chuyển giúp vào số tài khoản này, sáng mai gửi lại, tài khoản đang bị lỗi...”.

Nhận được tin nhắn, nhiều người đã gọi lại hai chủ tài khoản để xác nhận nhưng điện thoại luôn trong tình trạng bận hoặc không liên lạc được.

